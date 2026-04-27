Платим за чужую воду? В Латвии предлагают изменить систему счётчиков

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за передачу квартирных водяных счётчиков в ответственность поставщиков услуг, пишет ЛЕТА.

По мнению представителя инициативы, нынешний порядок, при котором каждый владелец квартиры отвечает за установку, проверку и передачу показаний своего водяного счётчика, является неэффективным и создаёт несправедливую финансовую нагрузку. Основной проблемой является так называемая «разница потребления воды», или потери, возникающие из-за неточных счётчиков разных классов или несвоевременной передачи показаний. Эта разница распределяется между всеми жителями дома, заставляя добросовестных плательщиков переплачивать за несовершенство системы, поясняет автор инициативы.

По его мнению, действующее регулирование допускает ситуацию, при которой жителям самим приходится следить за сложными сроками поверки, что создаёт бюрократический хаос и возможности для манипуляций с показаниями. В отличие от учёта электроэнергии и газа, где за измерительные приборы отвечает профессиональный поставщик услуг, в водоснабжении вся ответственность возложена на потребителя, говорится в инициативе.

Мужчина призывает Сейм внести изменения в Закон о водохозяйственных услугах и соответствующие правила Кабинета министров, установив, что установленные в квартирах счётчики холодной и горячей воды переходят в собственность и ответственность соответствующих поставщиков услуг (или их уполномоченных сторон).

Он предлагает определить, что поставщики услуг обязаны за свой счёт обеспечивать установку счётчиков единого класса, их опломбирование и регулярную поверку. Также, по его мнению, в приоритетном порядке следует внедрять счётчики с функцией дистанционного считывания, чтобы исключить ручную передачу показаний и ошибки.

#Латвия #технологии #бюрократия #счетчики воды #политика
