В Латвии новая напасть - опасный эффект «офисных ягодиц» 2 1432

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии новая напасть - опасный эффект «офисных ягодиц»

Как комментирует фитнес-тренер Ольга ЯБЛОКОВА, эффект «офисных ягодиц» – это состояние, при котором мышцы постепенно теряют тонус из-за недостатка нагрузки.

Ягодичные мышцы – одни из самых крупных и сильных в теле. Они отвечают за стабилизацию таза, участвуют в разгибании бедра, помогают поддерживать правильную механику движения во время ходьбы и т. д.

Когда человек долго сидит, эти мышцы находятся в растянутом и почти неактивном положении. Если такое положение становится постоянным, работа ягодичных мышц постепенно ухудшается, нагрузка перераспределяется, поясница начинает работать больше, чем должна, а мышцы задней поверхности бедра берут на себя часть функций ягодиц. Это может привести как к дискомфорту и напряжению в пояснице, так и к изменению формы ягодиц.

Совет один: чтобы минимизировать негативные последствия, нужно хотя бы раз в час вставать и делать разминку.

#профилактика #фитнес #здоровье
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

