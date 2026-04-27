Ягодичные мышцы – одни из самых крупных и сильных в теле. Они отвечают за стабилизацию таза, участвуют в разгибании бедра, помогают поддерживать правильную механику движения во время ходьбы и т. д.

Когда человек долго сидит, эти мышцы находятся в растянутом и почти неактивном положении. Если такое положение становится постоянным, работа ягодичных мышц постепенно ухудшается, нагрузка перераспределяется, поясница начинает работать больше, чем должна, а мышцы задней поверхности бедра берут на себя часть функций ягодиц. Это может привести как к дискомфорту и напряжению в пояснице, так и к изменению формы ягодиц.

Совет один: чтобы минимизировать негативные последствия, нужно хотя бы раз в час вставать и делать разминку.