В Риге закроют движение на важном перекрёстке в центре города

Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге закроют движение на важном перекрёстке в центре города
ФОТО: Google Maps

Для обеспечения строительства велополосы и благоустройства уличного перекрёстка с сегодняшнего дня до 30 апреля будут введены ограничения движения на перекрёстке улиц Дзирнаву и Сколас, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

На перекрёстке полностью будет закрыто движение транспортных средств, в свою очередь движение пешеходов будет ограничено и организовано по временным маршрутам. Решение по организации движения предусматривает, что участок улицы Дзирнаву у перекрёстка будет закрыт в обоих направлениях, перенаправляя транспортный поток на соседние улицы.

Ограничения движения необходимы для проведения работ по реконструкции сетей водоснабжения, а также подготовки несущего слоя покрытия для дальнейших работ по строительству вело- и пешеходной инфраструктуры.

Цель работ — улучшить безопасность движения и развивать современную, устойчивую городскую среду, обеспечивая более удобную и безопасную инфраструктуру для всех участников движения.

Ответственным за выполнение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, доступ транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на указанных участках улиц, к месту проживания или деятельности, а также движение оперативного и общественного транспорта.

