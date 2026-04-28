Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить 0 1961

Наша Латвия
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить

Рижское самоуправление напоминает: льготы (скидки) по налогу на недвижимость в 2026 году можно получить также за детей в возрасте от 19 до 24 лет, которые продолжают учебу.

Если в семье имеется:

  • трое и более детей — 90% от суммы

  • на двоих детей — 70%

  • один ребёнок — 50%.

Что при этом отмечается: городские власти могут просто не знать, что ребенок продолжает учебу, и за него положена скидка.

Мартиньш Вилемсонс, координатор проекта отдела внешних коммуникаций муниципалитета Риги

  • Поскольку не во всех случаях в распоряжении самоуправления есть достаточно информации, чтобы применить льготу автоматически, жителей Риги при необходимости призывают подать заявление об этом самостоятельно."

Льгота полагается, если по состоянию на 1 января 2026 года задекларированное место жительства ребенка находилось в соответствующей недвижимости вместе с обоими родителями или с одним из родителей, а сам молодой человек продолжает очное обучение на дневном отделении в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении.

Одновременно за льготой могут обратиться и родители, чьи дети в возрасте от 19 до 24 лет по состоянию на 1 января 2026 года проходят Службу государственной обороны. В этом случае необходимую информацию о службе самоуправление получит от ответственных учреждений.

Заявление на получение льготы по налогу на недвижимость за 2026 год можно подавать до 15 декабря 2026 года:

  • по телефону, позвонив на номер 1201 в рабочие дни с 8.00 до 18.00, если ребенок учится в Латвии и информация доступна в государственных информационных системах. Консультант проверит данные и, если они будут соответствовать условиям, зарегистрирует заявление;

  • в письменной форме, если ребенок учится за границей или информацию невозможно проверить. В этом случае к заявлению нужно приложить справку из учебного заведения об обучении.

Более подробная информация об условиях применения льгот по налогу на недвижимость доступна на сайте Финансового департамента, а также по информационному телефону 1201 или +371 67012222 при звонках из-за границы.

×
Читайте нас также:
#Рига #налоги #образование #недвижимость #льготы #информация #дети
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео