Рижское самоуправление напоминает: льготы (скидки) по налогу на недвижимость в 2026 году можно получить также за детей в возрасте от 19 до 24 лет, которые продолжают учебу.

Если в семье имеется:

трое и более детей — 90% от суммы

на двоих детей — 70%

один ребёнок — 50%.

Что при этом отмечается: городские власти могут просто не знать, что ребенок продолжает учебу, и за него положена скидка.

Мартиньш Вилемсонс, координатор проекта отдела внешних коммуникаций муниципалитета Риги

Поскольку не во всех случаях в распоряжении самоуправления есть достаточно информации, чтобы применить льготу автоматически, жителей Риги при необходимости призывают подать заявление об этом самостоятельно."

Льгота полагается, если по состоянию на 1 января 2026 года задекларированное место жительства ребенка находилось в соответствующей недвижимости вместе с обоими родителями или с одним из родителей, а сам молодой человек продолжает очное обучение на дневном отделении в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении.

Одновременно за льготой могут обратиться и родители, чьи дети в возрасте от 19 до 24 лет по состоянию на 1 января 2026 года проходят Службу государственной обороны. В этом случае необходимую информацию о службе самоуправление получит от ответственных учреждений.

Заявление на получение льготы по налогу на недвижимость за 2026 год можно подавать до 15 декабря 2026 года:

по телефону, позвонив на номер 1201 в рабочие дни с 8.00 до 18.00, если ребенок учится в Латвии и информация доступна в государственных информационных системах. Консультант проверит данные и, если они будут соответствовать условиям, зарегистрирует заявление;

в письменной форме, если ребенок учится за границей или информацию невозможно проверить. В этом случае к заявлению нужно приложить справку из учебного заведения об обучении.

Более подробная информация об условиях применения льгот по налогу на недвижимость доступна на сайте Финансового департамента, а также по информационному телефону 1201 или +371 67012222 при звонках из-за границы.