Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Запретили пускать»: после Ланькова в Риге отменили еще одну лекцию, на этот раз - урбаниста 3 762

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
ФОТО: Facebook

Российский урбанист Аркадий Гершман сообщил, что его выступление в Риге сорвали в день проведения. По его словам, площадка отказалась принимать мероприятие, сославшись на запрет со стороны властей.

«Позавчера мне сорвали лекцию в Риге: в районе полудня площадка написала, что они не смогут нас впустить — власти запретили пускать урбанистов», — написал он.

Гершман отметил, что заранее получил электронное разрешение на въезд и не ожидал проблем. «Темы лекции — трамваи да велодорожки — как-то не выглядят угрозой государственной безопасности», — добавил он.

При этом, по его словам, никаких официальных уведомлений или документов не поступало, хотя контакты у организаторов были. В итоге мероприятие срочно перевели в онлайн-формат.

«Самое неприятное — ощущение, что ты внезапно оказался в ситуации, где правила и законы больше не работают», — отметил он, добавив, что испытывал в том числе бытовое чувство тревоги.

После этого Гершман покинул Латвию и сейчас находится в Хельсинки. В других странах Европы, по его словам, лекции проходили без проблем.

Организаторы рассматривают возможность провести встречу осенью в Вильнюсе и предложить скидки для слушателей из Риги.

Напомним, 24 февраля, российского историка и специалист по вопросам Северной Кореи Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. Его отвезли в гостинцу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.

Читайте нас также:
#Рига #Латвия #свобода слова #запрет #события #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
1
0
3

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео