Российский урбанист Аркадий Гершман сообщил, что его выступление в Риге сорвали в день проведения. По его словам, площадка отказалась принимать мероприятие, сославшись на запрет со стороны властей.

«Позавчера мне сорвали лекцию в Риге: в районе полудня площадка написала, что они не смогут нас впустить — власти запретили пускать урбанистов», — написал он.

Гершман отметил, что заранее получил электронное разрешение на въезд и не ожидал проблем. «Темы лекции — трамваи да велодорожки — как-то не выглядят угрозой государственной безопасности», — добавил он.

При этом, по его словам, никаких официальных уведомлений или документов не поступало, хотя контакты у организаторов были. В итоге мероприятие срочно перевели в онлайн-формат.

«Самое неприятное — ощущение, что ты внезапно оказался в ситуации, где правила и законы больше не работают», — отметил он, добавив, что испытывал в том числе бытовое чувство тревоги.

После этого Гершман покинул Латвию и сейчас находится в Хельсинки. В других странах Европы, по его словам, лекции проходили без проблем.

Организаторы рассматривают возможность провести встречу осенью в Вильнюсе и предложить скидки для слушателей из Риги.

Напомним, 24 февраля, российского историка и специалист по вопросам Северной Кореи Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. Его отвезли в гостинцу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.