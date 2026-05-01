Уже завтра, в субботу судьба бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею U-18 определится в матче, в котором сыграет сборная Латвии.

Как мы уже писали, в Словакии проходит чемпионат мира по хоккею U-18.

Сборная Латвии сенсационно пробилась в полуфинал этого турнира, но, увы, уступила в этом матче хозяевам турнира словакам со счетом 0:1.

Теперь нашу команду ждет игра за третье место чемпионата мира, в которой мы встретимся либо с чехами, либо со шведами. Полуфинальный матч между этими сборными еще не состоялся.

