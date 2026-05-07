С четверга в Латвии начинается так называемое солярное лето — самый светлый период года, который продлится до 5 августа. В это время наблюдаются самые длинные дни и самые короткие ночи, а также самый высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Середина этого периода — летнее солнцестояние 21 июня.

При этом астрономическая весна продолжается до солнцестояния, а метеорологическое лето наступит позже — когда средняя температура пять дней подряд будет не ниже +15 градусов.

Именно в ближайшие месяцы световой день достигает максимума, что заметно влияет и на самочувствие, и на ритм жизни.