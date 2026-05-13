Мосты и центр Риги частично закроют: как изменится движение во время марафона в эти выходные (карта)

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бегуны Рижскогог марафона
ФОТО: LETA

В ближайшие выходные в Риге введут серьезные ограничения движения из-за проведения «Рижского марафона Rimi». Наиболее масштабные перекрытия ожидаются в воскресенье, когда ограничения затронут мосты через Даугаву и центральные улицы столицы.

Во время Рижского марафона, который пройдет 16 и 17 мая, в Риге будут действовать значительные ограничения движения транспорта.

Как сообщили в Рижской думе, перекрытия начнут вводить уже вечером в пятницу, 15 мая.

На протяжении мероприятия движение на отдельных участках улиц будут закрывать постепенно — в зависимости от времени проведения забегов на разных дистанциях.

Полностью закрытой на все время марафона останется набережная 11 Ноября.

В субботу ограничения будут сравнительно небольшими. Движение временно остановят на трассе забега «Миля DPD» — от Художественного музея до памятника Свободы.

Главные сложности для водителей ожидаются в воскресенье.

В этот день в разное время движение будет ограничено или полностью закрыто как в центре Риги, так и на мостах через Даугаву.

Что важно знать: улицы обещают открывать максимально быстро — сразу после того, как последние участники пробегут соответствующий участок дистанции. Однако в течение дня движение в городе может меняться очень динамично.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Для навигации во время марафона городские власти советуют использовать приложение Waze, где будут отображаться актуальные перекрытия и информация об открытии улиц.

Марафон традиционно становится одним из крупнейших спортивных мероприятий в столице и ежегодно собирает тысячи участников и зрителей, однако одновременно существенно влияет на движение транспорта в городе.

Особенно внимательными в выходные стоит быть жителям центра Риги и тем, кто планирует поездки через мосты.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
