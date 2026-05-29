Несмотря на приближение календарного лета, вода в большинстве рек, озер и на морском побережье Латвии остается довольно прохладной. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром в пятницу самая высокая температура воды была зафиксирована в Лиелупе и Венте — до +17 градусов.

В Даугаве и Айвиексте вода прогрелась примерно до +15 градусов. В Гауе она заметно холоднее — от +13 до +15 градусов.

Любителям морских купаний пока придется запастись терпением. Температура воды в Балтийском море и Рижском заливе составляет лишь +10...+14 градусов, что заметно ниже температуры воздуха.

Синоптики также отмечают, что на большинстве рек продолжается период маловодья — уровень воды меняется незначительно. Одновременно в водоемах активно развивается растительность. Вдоль берегов рек уже разрослись водные растения, а в некоторых местах они практически полностью заполнили русло небольших водотоков.

В ближайшие выходные в Латвии ожидается потепление, и во многих районах температура воздуха превысит +20 градусов. Однако вода прогревается значительно медленнее, поэтому купальный сезон пока остается скорее для самых закаленных отдыхающих.