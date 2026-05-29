Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собираетесь на пляж? Стало известно, где в Латвии самая теплая вода 0 71

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Утка
ФОТО: LETA

Несмотря на приближение календарного лета, вода в большинстве рек, озер и на морском побережье Латвии остается довольно прохладной. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром в пятницу самая высокая температура воды была зафиксирована в Лиелупе и Венте — до +17 градусов.

В Даугаве и Айвиексте вода прогрелась примерно до +15 градусов. В Гауе она заметно холоднее — от +13 до +15 градусов.

Любителям морских купаний пока придется запастись терпением. Температура воды в Балтийском море и Рижском заливе составляет лишь +10...+14 градусов, что заметно ниже температуры воздуха.

Синоптики также отмечают, что на большинстве рек продолжается период маловодья — уровень воды меняется незначительно. Одновременно в водоемах активно развивается растительность. Вдоль берегов рек уже разрослись водные растения, а в некоторых местах они практически полностью заполнили русло небольших водотоков.

В ближайшие выходные в Латвии ожидается потепление, и во многих районах температура воздуха превысит +20 градусов. Однако вода прогревается значительно медленнее, поэтому купальный сезон пока остается скорее для самых закаленных отдыхающих.

×
Читайте нас также:
#температура воды #Латвия #отдых #Балтийское море #реки #купание #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Паспорт Латвии
Изображение к статье: Рижский трамвай
Изображение к статье: Дерево под ветром
Изображение к статье: Экс-депутат Абикис Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Школьный класс.
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые проверили миф о «синдроме ветряных турбин»: что показало исследование
Техно
Изображение к статье: Фондовые рынки отреагировали ростом на сообщения о временной сделке США и Ирана
Бизнес
Изображение к статье: Иран - США, флаги
В мире
Изображение к статье: Физорг Айга. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Харий Витолиньш
Спорт
Изображение к статье: Школьный класс.
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые проверили миф о «синдроме ветряных турбин»: что показало исследование
Техно
Изображение к статье: Фондовые рынки отреагировали ростом на сообщения о временной сделке США и Ирана
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео