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Второй иностранный: за что же голосовали депутаты? 2

Политика
Дата публикации: 25.04.2024
BB.LV
Второй иностранный: за что же голосовали депутаты?

Сейм после майских праздников завершит рассмотрение поправок в Закон об образовании.

Огромный резонанс в социальных сетях и не только вызвали в принципе ожидаемые поправки в Закон об образовании, которые касаются изучения в школах иностранных языков.

Многие, видимо, запутавшись в обилии языковых изменений, решили, что и данные поправки, поддержанные недавно Сеймом во втором чтении, направлены именно против русского языка. Это не совсем так! Поясним ситуацию.

Поправки касаются латышских школ и внесены для того, чтобы дать учащимся латышских школ больше возможностей в выборе второго иностранного языка. Особенно это касается тех учащихся, которые или не хотят учить русский, или считают, что они и так его знают, и лучше выбрать для изучения в качестве второго иностранного какой-то другой язык — например, французский или испанский, учитывая, что английский является первым иностранным практически во всех латвийских школах. Если школьник сделает выбор в пользу изучения официального языка ЕС, то тогда он сможет отказаться от изучения русского и ему уже со следующего учебного года или с 1-го сентября 2025-го года (в зависимости от ситуации) администрация школы обязана будет обеспечить изучения одного из официальных языков ЕС — очно или удаленно.

Поправки не направлены на немедленное искоренение русского языка из латышских школ. Они говорят о том, что если учащийся уже начал изучать русский язык в рамках учебной программы, как второго иностранного, то можно будет продолжать его изучать до 2030-го года.

Важно подчеркнуть, что предлагаемые изменения касаются исключительно латышских школ, а не билингвальных школ, которые полностью перейдут на латышский язык обучения, напомним, с 1-го сентября 2026-го года. И такое решение принято еще прошлым Сеймом. Поэтому попытки обвинить нынешнюю сеймовскую левую оппозицию в том, что они мол выступили против русского языка в образовании, безосновательны.

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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    17-го декабря

    а кто автор статьи? Чего боится?

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  • А
    Андрей
    17-го декабря

    "Важно подчеркнуть, что предлагаемые изменения касаются исключительно латышских школ, а не билингвальных школ, которые полностью перейдут на латышский язык обучения, напомним, с 1-го сентября 2026-го года"

    Автор сам понял что написал? Если с 2026-го все перейдут на латышский, то после не будет никаких отдельных латышских школы. Все будут латышские. Соответственно всем с 2030-го ЗАПРЕЩЕНО изучать русский. Аж до 2030-го можно? Ах спасибочки, благодетели, снизошли! Само по себе - это уже ставит русский язык как нечно от чего "медленно и печально", но всё же будут избавляться. А посему - отношение понятно.

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