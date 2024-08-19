Baltijas balss logotype
Убрать русский язык из рижской городской среды! Вице-мэр разбушевался 1 1392

Политика
Дата публикации: 19.08.2024
BB.LV
Изображение к статье: Убрать русский язык из рижской городской среды! Вице-мэр разбушевался

Эдвардс Ратниекс против того, чтобы Русский театр использовал в информации... русский язык.

Сегодня вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс ("ТB-Visu Latvijai") обратился в минюст с призывом изменить правила Кабмина, запретив использование именно русского языка в рекламе и информации.

Поводом для того обращения послужили жалобы трудящихся, которых возмущает присутствие русского языка в городской среде - в частности, в информации на плакатах Русского театра им. Чехова, где, наряду с латышским языком, есть и информация на русском.

По мнению вице-мэра Риги, в свете агрессии России на Украине русскому языку, который считают родным половина рижан, нет места в городской среде латвийской столицы!

Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • АФ
    Алексей Фёдоров
    22-го августа

    Толстый п...., из-за таких как он уже более 30 лет усугубляют отношения между двумя нациями и до сих пор не могут интегрировать всех жителей страны. Хрен я заговорю на гос языке с такими бабуиноми, после такого предложения. "Жалобы трудящихся" похоже, что он прирождённый стендапер.

    0
    0

Видео