Эдвардс Ратниекс против того, чтобы Русский театр использовал в информации... русский язык.

Сегодня вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс ("ТB-Visu Latvijai") обратился в минюст с призывом изменить правила Кабмина, запретив использование именно русского языка в рекламе и информации.

Поводом для того обращения послужили жалобы трудящихся, которых возмущает присутствие русского языка в городской среде - в частности, в информации на плакатах Русского театра им. Чехова, где, наряду с латышским языком, есть и информация на русском.

По мнению вице-мэра Риги, в свете агрессии России на Украине русскому языку, который считают родным половина рижан, нет места в городской среде латвийской столицы!