При планировании бюджета на 2025 год правительство должно быть крайне осторожно с тратами, заявил во вторник на заседании правительства президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Он пояснил, что, согласно прогнозам Банка Латвии, как в 2024 году, так и в 2025 году велик риск того, что дефицит бюджета может превысить допустимый уровень в 3% от внутреннего валового продукта (ВВП), поэтому траты следует ограничить.

Кроме того, Казакс призвал правительство заблаговременно обсудить с Европейской комиссией рост расходов на оборону, возникший из-за геополитической ситуации.

Казакс также призвал ограничить рост зарплат в публичном секторе, который за семь месяцев текущего года вырос на 18%. Казакс подчеркнул, что столь стремительный рост зарплат в публичном секторе "тянет за собой" и частный сектор, ухудшая тем самым его конкурентоспособность.

Президент Банка Латвии также обратил внимание правительства на то, что существуют высокие риски несвоевременной реализации инвестиций структурных фондов Европейского союза (ЕС). Кроме того, Казакс отметил, что следует проявлять крайнюю осторожность и в вопросе увеличения государственного долга.

Ранее сообщалось, что сегодня правительство заслушает подготовленный Министерством финансов доклад о запросах министерств и госучреждений на приоритетные меры в 2025, 2026, 2027 и 2028 годах.

Фискальное пространство, доступное для финансирования новых приоритетов, в 2025 году отрицательное и составляет минус 13 млн евро, а в последующие годы фискальное пространство является положительным, в том числе в 2026 году оно составит 32,2 млн евро, в 2027 году - 43,5 млн евро, а в 2028 году - 1,4 млн евро, говорится в докладе Минфина.

Дефицит бюджета общего правительства в 2024 году, по оценке Минфина, достигнет 2,6% ВВП.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 0,3 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в начале апреля этого года при разработке программы стабильности на 2024-2028 годы, и на 0,2 процентного пункта ниже допустимого дефицита бюджета общего правительства, установленного законом о государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы.

А в среднесрочной перспективе дефицит бюджета общего правительства при неизменной политике правительства будет выше, чем прогнозировалось ранее: 2,9% ВВП в 2025 году, 2,7% ВВП в 2026 году, 2,4% ВВП в 2027 году и 2,2% ВВП в 2028 году. Минфин поясняет, что дефицит главным образом обусловлен более низкими налоговыми поступлениями, так как общие налоговые поступления в бюджет растут в среднем на 5% в год, более высокими расходами государственного специального бюджета и более негативным влиянием от общей хозяйственной и финансовой деятельности коммерсантов общего правительства, чем прогнозировалось ранее.