Майор Слайдиньш «раскусил» Лукашенко. Что в реальности делает президент Беларуси?

«Лукашенко снова "выстрелил от бедра" - он изображает голубя мира и призывает к прекращению войны», - говорит в эфире TV24 майор НВС, штабной офицер Земессардзе Янис Слайдиньш.

Слайдиньш указал, что риторика Лукашенко ожидаема – вся ответственность лежит на Западе и только им нужна война. Изображает из себя голубя мира, хотя сам позволил россиянам использовать свою территорию для вторжения на Украину.

«Границу с Украиной будут защищать 20 бригад ВС РФ, если будет угроза, красные кнопки кругом уже нажаты, остается только нажать самую красную. Когда у нас появилось тактическое ядерное оружие, я им [иностранным политикам] сказал, что мы не будем применять никакого оружия, пока вы не пересечете границы нашей страны», - заявил Лукашенко.

По словам Слайдиньша понятно, что все эти слова Лукашенко делает исключительно в рамках сотрудничества с РФ, оставляя себе место для маневра, чтобы избежать в итоге ответственности.