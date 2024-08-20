Baltijas balss logotype

Майор Слайдиньш «раскусил» Лукашенко. Что в реальности делает президент Беларуси? 3

Политика
Дата публикации: 20.08.2024
LETA
Майор Слайдиньш «раскусил» Лукашенко. Что в реальности делает президент Беларуси?

«Лукашенко снова "выстрелил от бедра" - он изображает голубя мира и призывает к прекращению войны», - говорит в эфире TV24 майор НВС, штабной офицер Земессардзе Янис Слайдиньш.

Слайдиньш указал, что риторика Лукашенко ожидаема – вся ответственность лежит на Западе и только им нужна война. Изображает из себя голубя мира, хотя сам позволил россиянам использовать свою территорию для вторжения на Украину.

«Границу с Украиной будут защищать 20 бригад ВС РФ, если будет угроза, красные кнопки кругом уже нажаты, остается только нажать самую красную. Когда у нас появилось тактическое ядерное оружие, я им [иностранным политикам] сказал, что мы не будем применять никакого оружия, пока вы не пересечете границы нашей страны», - заявил Лукашенко.

По словам Слайдиньша понятно, что все эти слова Лукашенко делает исключительно в рамках сотрудничества с РФ, оставляя себе место для маневра, чтобы избежать в итоге ответственности.

0
0

Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    ..на что мы налоги платим...?!

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    ...а штабные офицеры ВС физическую подготовку сдают? Как-то закрадываются сомнения в отношении данного военного.

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    Г-н Слайдыньш, не отрывая свой шикарный зад от плоского места, как всегда все про всех знает. Неужели весь штаб ВС Латвии такой же? Это пугает.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео