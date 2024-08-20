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Президенты стран Балтии отметят 35-летие Балтийского пути 1

Политика
Дата публикации: 20.08.2024
LETA
Президенты стран Балтии отметят 35-летие Балтийского пути

На этой неделе президенты стран Балтии отметят 35-летие Балтийского пути, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.

В пятницу, 23 августа, на латвийско-эстонском пограничном переходе Унгурини-Лилли состоится встреча Ринкевича и президента Эстонии Алара Кариса. Во второй половине дня Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественной церемонии в Пасвале, посвященной 35-летию Балтийского пути.

Как напомнил Ринкевич, 35 лет назад два миллиона эстонцев, латышей и литовцев объединились, чтобы противостоять советской оккупации. Это была цепь из людей длиной более 600 километров, соединившая Таллинн, Ригу и Вильнюс. Президент подчеркнул, что, объединившись в борьбе против несправедливости, угнетения и насилия, литовцы, латыши и эстонцы встали на общий путь восстановления независимости своих стран.

"Балтийский путь положил начало нашему возвращению в демократический мир. Он показал, что наша сила заключается в единстве и жажде свободы. Единство трех балтийских народов и их глубокая вера в свободу стали важной движущей силой не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для свержения коммунистических систем в Европе", - подчеркнул президент Латвии.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    Врет г-н президент и не краснеет.

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