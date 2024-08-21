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Лайфхак вице-мэра Риги: голосование в соцсетях за снос памятника Барклаю де Толли 1

Политика
Дата публикации: 21.08.2024
BB.LV
Лайфхак вице-мэра Риги: голосование в соцсетях за снос памятника Барклаю де Толли

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (нацблок) решил провести голосование в социальных сетях (имея 3258 подписчиков) на тему «Нужно ли демонтировать памятник Барклаю де Толли» в Риге.

Таким образом политик хочет продемонстрировать «мнение общественности».

«Учитывая, что к 35-летию Балтийского пути пройдет заседание совета памятников Рижской думы, на котором будет принято решение по нескольким памятникам, важно мнение общественности. Нужно ли демонтировать памятник Барклаю де Толли?», - написал политик.

Отметим, что на момент написания статьи свои голоса отдали 93 человека из числа подписчиков Ратниекса, из которых 80% одобрили демонтаж памятника. Нельзя не сказать и то, что зайти к Ратниексу на страницу и принять участие в голосовании могут не только подписчики политика, но и все желающие.

#рига #снос памятника
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го августа

    Предлагаю снести вообще всё, что построено при ненавистном российском имперском царизме и ненавистном советском кровавом режиме. И жить счастливо. На руинах.

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