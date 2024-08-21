Лайфхак вице-мэра Риги: голосование в соцсетях за снос памятника Барклаю де Толли

Таким образом политик хочет продемонстрировать «мнение общественности».

«Учитывая, что к 35-летию Балтийского пути пройдет заседание совета памятников Рижской думы, на котором будет принято решение по нескольким памятникам, важно мнение общественности. Нужно ли демонтировать памятник Барклаю де Толли?», - написал политик.

Отметим, что на момент написания статьи свои голоса отдали 93 человека из числа подписчиков Ратниекса, из которых 80% одобрили демонтаж памятника. Нельзя не сказать и то, что зайти к Ратниексу на страницу и принять участие в голосовании могут не только подписчики политика, но и все желающие.