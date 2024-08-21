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Потому что они не идиоты... В социальных сетях сравнили Литву с Латвией 2

Политика
Дата публикации: 21.08.2024
BB.LV
Потому что они не идиоты... В социальных сетях сравнили Литву с Латвией

Крупные банки из Германии и Польши открыли свои филиалы не в Латвии, а в Литве. Почему?

Новость о том, что германский и польский банки пришли на литовский рынок, а не к нам, вовсе не удивила латвийцев, которые активно комментируют актуальные события в социальной сети X. Многие отметили, что в литовском банке Revolute счет можно открыть за 15 минут со смартфона, когда как в Латвии банки устраивают потенциальным клиентам допрос с пристрастием. Другие авторы социальной сети напомнили, что Литва опережает нашу страну по всем показателям, теперь и столица Вильнюс обогнала, как выразился один комментатор, "бомжатскую Ригу".

Кто-то вспомнил, что в других странах ЕС представлены и китайские банки.

Очень жестко по латвийским политикам прошелся политтехнолог Юргис Лиепниекс:"И тайванский банк открылся в Литве. И будет там и конкуренция, и кредитование, поскольку там министры и регуляторы - не идиоты. Поскольку политика государства там состоит не в том, чтобы наказывать, ограничивать, просить больше данных, контролировать, взыскивать, а в том, чтобы поддерживать, развивать, помогать. Вот так просто".

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го августа

    ...как говорится: "Ну Вы сравнили член с пальцем!".

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го августа

    Как говори

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