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В Рижском замке состоится вручение награды государственности 1

Политика
Дата публикации: 21.08.2024
LETA
В Рижском замке состоится вручение награды государственности
ФОТО: LETA

Сегодня в 13:00 в Рижском замке состоится вручение "Награды государственности", сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникации медиацентра Канцелярии президента Элина Креса.

"Награда государственности" присуждается человеку, который внес и вносит выдающийся вклад в укрепление латвийской государственности. Награду государственности вручит президент Латвии Эдгар Ринкевич на торжественной церемонии в Рижском замке.

Первую "Награду государственности" получил богослов и писатель Юрис Рубенис, вторую - поэт, публицист, почетный член Латвийской академии наук Кнут Скуйениекс, третью - филантроп, общественный деятель и основатель "Фонда Витолса" Вилис Витолс. Патроном награды является президент Латвии.

#награда
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го августа

    Предлагаю ввести новую "награду" -- "За латышскость"!

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