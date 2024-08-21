Сегодня в 13:00 в Рижском замке состоится вручение "Награды государственности", сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникации медиацентра Канцелярии президента Элина Креса.

"Награда государственности" присуждается человеку, который внес и вносит выдающийся вклад в укрепление латвийской государственности. Награду государственности вручит президент Латвии Эдгар Ринкевич на торжественной церемонии в Рижском замке.

Первую "Награду государственности" получил богослов и писатель Юрис Рубенис, вторую - поэт, публицист, почетный член Латвийской академии наук Кнут Скуйениекс, третью - филантроп, общественный деятель и основатель "Фонда Витолса" Вилис Витолс. Патроном награды является президент Латвии.