«Это пугающе суровая статистика. Особенно для Латвии» - Лиепниекс о данных украинских ПВО

Таким образом он отреагировал на последние данные Украины, согласно которым Украине в среднем удается отразить 43% ракет, запущенных в ее сторону Россией.

«Это пугающе суровая статистика, особенно в сфере баллистических ракет, особенно для таких стран, как мы, чья ПВО вообще находится в зачаточном состоянии, но и для Европы в целом. Еще многое предстоит сделать», - написал Лиепниекс.

Šī ir biedējoši skarba statistika, īpaši balistisko raķešu jomā, īpaši tādām valstīm kā mums, kam pretgaisa aizsardziba vispār embrija stadijā, bet arī Eiropai kopumā. Vēl ļoti daudz ko darīt. https://t.co/st6qtu8GG1 — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) August 21, 2024

В комментариях люди выразили различные мнения.

«Это также показывает, что возможности дальнобойного оружия решить исход серьезных войн минимальны - русские посылают на Украину тысячи ракет и беспилотников в течение 2,5 лет, только 40% отражает ПВО, но украинцы продолжают воевать . США, Великобритания бьют по хуситам в Йемене, и ничего. Войны снова решаются солдатом на земле», - пишет один из пользователей.

«Логично. ПВО — это всего лишь защита, которая будет работать вместе с немедленными контрударами по объектам, из которых запускаются ракеты. В противном случае ждите следующих. Но что делать, если не дают дать сдачи...С хулиганом, который бьет камнями стекла, не совладать регулярной заменой стекол», - считает другой.

«Нам это совсем страшно - пара аэродромов, пара электростанций, пара военных баз. В общем один залп и капут», - указал еще один.