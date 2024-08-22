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«Это пугающе суровая статистика. Особенно для Латвии» - Лиепниекс о данных украинских ПВО 1

Политика
Дата публикации: 22.08.2024
BB.LV
«Это пугающе суровая статистика. Особенно для Латвии» - Лиепниекс о данных украинских ПВО

Данные Украины о проценте сбития российских ракет вызывают тревогу, заявил латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс.

Таким образом он отреагировал на последние данные Украины, согласно которым Украине в среднем удается отразить 43% ракет, запущенных в ее сторону Россией.

«Это пугающе суровая статистика, особенно в сфере баллистических ракет, особенно для таких стран, как мы, чья ПВО вообще находится в зачаточном состоянии, но и для Европы в целом. Еще многое предстоит сделать», - написал Лиепниекс.

В комментариях люди выразили различные мнения.

«Это также показывает, что возможности дальнобойного оружия решить исход серьезных войн минимальны - русские посылают на Украину тысячи ракет и беспилотников в течение 2,5 лет, только 40% отражает ПВО, но украинцы продолжают воевать . США, Великобритания бьют по хуситам в Йемене, и ничего. Войны снова решаются солдатом на земле», - пишет один из пользователей.

«Логично. ПВО — это всего лишь защита, которая будет работать вместе с немедленными контрударами по объектам, из которых запускаются ракеты. В противном случае ждите следующих. Но что делать, если не дают дать сдачи...С хулиганом, который бьет камнями стекла, не совладать регулярной заменой стекол», - считает другой.

«Нам это совсем страшно - пара аэродромов, пара электростанций, пара военных баз. В общем один залп и капут», - указал еще один.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го августа

    Правильно, значит нужно провоцировать хулигана и кричать, что нам по боку, что нам побьют стекла.

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