Глава Верховного суда предложил вешать электронные браслеты на нелояльных Латвии политиков

Хотя, разумеется, «это одно обоснование, что у нас по соседству есть Россия, это само по себе не годится». В отношении политических деятелей Латвии, которые попали в поле зрения Службы государственной безопасности, но затем скрылись в РФ, А.Струпишс говорит: «Россия финансировала этих людей, тем самым существует намного высшая возможность, что эти люди будут использованы в пропаганде, чтобы с распространением ложной информации подорвать государственность Латвии».

«Очень многие проблемы с этим бегством были бы устранены, если бы досудебное заключение заменили бы электронным надзором, но тут нужны поправки к закону», - говорит главный судья ЛР. «В Латвии судья сегодня электронный надзор не может вместо заключения применять, ибо закон этого не позволяет». «Что появляется публично? Гляди, куда еще один шпион бежал! Это единственное, что появляется. И тогда вопрос, почему судья его отпустил?»

«Видите, демократия есть такова, что она занимает много времени, энергии и эмоций, - поясняет господин Струпишс. - Конечно, ситуацию ухудшают соцсети, где эмоции разжигать очень легко фактически без информации. И это, конечно, не способствует работе. Но мы живем в демократии, и от этого мы не можем уклониться. Поэтому мы делаем то, что как профессионалы можем — встречаемся как с генеральным прокурором, так с СГБ, где все проблемы обговариваем. Да, это не появляется публично, но работа происходит. И тогда остается вопрос, насколько общество доверяет судам».