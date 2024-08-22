Латвия поставит Украине еще 1400 дронов

Для отправки в Украину подготовлена крупнейшая на сегодня партия дронов латвийского производства - 1400 единиц оборудования, свидетельствует заявление министра обороны Андриса Спрудса в твиттере.

Таким образом, завершена закупка Министерством обороны у латвийской индустрии более чем 2700 дронов для их передачи Украине, пояснил Спудс.

В рамках международной коалиции дронов Латвия обеспечила поставку Украине 3000 боевых дронов различного типа и производительности.

"Вместе с латвийскими предприятиями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Министерство обороны выделило на нужды коалиции дронов в этом году 20 млн евро, из которых более 10 млн евро предназначены на закупку дронов у латвийской оборонной отрасли.

Вместе с Латвией в коалицию дронов в поддержку Украины вошли Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Германия и Швеция.

К настоящему времени страны-участницы коалиции дронов привлекли к поставкам дронов в Украину более полумиллиарда евро.

Кроме того, страны-участницы работают над созданием совместного фонда, который позволит более быстро и эффективно осваивать финансирование для производства дронов в странах коалиции.