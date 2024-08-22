Народ будет платить больше, а депутаты и министры меньше?

Как известно, в правящей коалиции продолжается мучительный поиск компромиссов по налогам. Между тем, согласно подготовленного минфином сценария, в 2026-м году повысятся ставки подоходного налога с зарплат, которая превышает минимальную зарплату в стране. Напомним, что сейчас действует три ставки подоходного налога - в зависимости от размера годового дохода физического лица. При годовом доходе до 20 004 евро применяется ставка 20%, если доход от 20 004 евро, но до 78 100 евро, то тогда действует ставка 23%. Если же доход превышает 78 100 евро, то к сумме, превышающей эти 78 100 евро применяется ставка 31%.

Что же предлагает минфин? С учетом грядущего повышения минималки до 750 евро предлагается с 2026-го года применят минимальную ставку налога в размере 20 процентов именно к ежегодному доходу, не превышающему 9000 евро, то есть именно исходя из ежемесячного дохода в пределах 750 евро. Весь доход, который превышает эти 9000 евро, но не превышает 48 000 евро будет облагаться 26-ти процентной ставкой! То есть, если сейчас человек с доходом в год, к примеру 12 тысяч евро (1000 евро в год) платит 20 процентов, то с 2026-го года будет платить на 6% в месяц больше! Если же годовой доход варьируется в диапазоне от 48 000 до 105 300 евро, то ставка - 28%, если же доход превышает эти 105 300 евро, то тогда налог будет взиматься в размере 36,1%.

Премьер Эвика Силиня в прямом эфире программы ЛТВ-1 "Kas notiek Latvija?" назвала это предложение разумным компромиссом. В свою очередь, ведущий программы Янис Домбурс заметил, что этот "разумный компромисс" приведет к тому, что депутаты Сейма, министры, другие высшие должностные лица будут платить в 2026-м году в виде подоходного налога меньше, чем платят сейчас - нынче они платят 31%, а с 2026-го года, если такую реформу одобрят, будут платить 28%.

Напомним, что 2026-ой год - год выборов в Сейм. Неужели и впрямь правящие рискнут преподнести такой подарок избирателям в год выборов?! Или политики полагают, что если подобное решение принять загодя, то есть еще в 2024-м году, то к 2026-му году избиратель забудет, кто автор всего этого?