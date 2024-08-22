ВИДЕО: хоть кто-то может понять, что сказал о проблемах «Rail Baltica» министр Бришкенс?

В социальных сетях и не только уже давно обсуждаются способности министра сообщения Каспара Бришкенса возглавлять министерство, руководить такими крупными проектами отрасли, как «Rail Baltica».

Он прославился тем, что умеет много говорить, ничего при этом не говоря.

Так, в социальных сетях сейчас циркулирует видеофрагмент заседания правительства 20 августа, демонстрирующий умение нашего министра высказываться и объяснять различные проблемы.

На видео выше, вы можете оценить его ответ премьер-министру. Кто-то понял, что сказал Бришкенс и что под этим подразумевалось?