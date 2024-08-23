«Мы не народ сирот, не какая-то маленькая, недееспособная нация», - Иванс

35 лет назад, 23 августа, три страны Балтии провели беспрецедентную на тот момент в мировой истории демонстрацию народов с требованием восстановления независимости своих стран. В программе TV3 «900 секунд» один из соавторов этого события, первый председатель Латвийского народного фронта Дайнис Иванс вспоминает события и чувства того времени.

«Балтийский путь организовывался не от хорошей жизни», - подчеркивает Иванс в программе. «Это было сделано потому, что в народном движении, продвигающем идеи национальной независимости, мы ожидали полного непонимания со стороны Москвы и стран Запада. Хоть мы и объявили, что «Балтийский путь» — это возвращение в Европу, нас здесь никто не ждал. Очень важно было показать, что нам нужно объединиться, доказать, что мы не экстремисты, как это пытался представить Кремль, что это нация, которая борется за свободу, что она прекрасна, а также заставить Москву пойти на уступки. И эти цели Балтийского пути были достигнуты».

Иванс признается, что уже в тот день, 35 лет назад, у него возникло ощущение, что этим событием балтийские государства входит в мировую историю. Косвенно это подтверждают и последующие заявления некоего латвийца, работавшего в НАСА, о том, что участники Балтийского пути были видны даже и из космоса.

Сам председатель Народного фронта встал на латвийско-эстонской границе на пути людей, подавая одну руку латышке, а другую – эстонке. Первоначально планировалось, что лидеры Латвийского народного фронта будут находиться в здании Латвийского радио и таким образом координировать акцию, но Москва это запретила.

Несмотря на запрет, Иванс записал специальную речь, которую позже без разрешения транслировали по радио. «Через два часа я был в Унгурини. У меня был пуловер, подаренный мне латвийцами в изгнании — белый, с гигантским гербом Латвии сверху, вышитый шелком. Тогда я стоял пограничником на латвийско-эстонской границе», - вспоминает Иванс.

Он продолжает: «Основная идея этого митинга заключалась в том, что мы сейчас отменяем Вторую мировую войну на нашей территории, что мы отменяем Пакт Молотова-Риббентропа. Основная идея заключалась в том, что мы никогда больше не допустим 1940 года, мы будем воевать вместе, нет такой цены, за которую мы готовы вернуться в состав Советской Империи».

Иванс также подчеркивает, что о таких великих победах следует помнить не только во время годовщин. Это потому, что и в обычное дни мы больше не можем жить в таком напряжении, как тогда. Но мы, латыши, должны понять, что мы можем сделать и сами. То есть мы можем критиковать правительство, критиковать политиков, но мы также должны сами сделать что-то для улучшения дел.

«Мы не народ сирот, какая-то маленькая, недееспособная нация. Мы можем очень многое. Это сейчас доказывает и война на Украине, что мы помогаем Украине и в каком-то смысле стали лидерами поддержки Украины», - подчеркивает Иванс.