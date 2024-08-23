Baltijas balss logotype

Ринкевич рассказал, в чем сила... 1

Политика
Дата публикации: 23.08.2024
LETA
Ринкевич рассказал, в чем сила...

Сила стран Балтии в единстве и взаимной поддержке, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу в честь 35-летия Балтийского пути встретился на латвийско-эстонском пограничном пункте Унгурини-Лилли с президентом Эстонии Аларом Карисом и проживающими в приграничной зоне жителями.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во второй половине пятницы Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Балтийского пути в литовском городе Пасвалисе.

Ринкевич польщен возможностью вспомнить на торжественных церемониях совместную борьбу за свободу народов Балтии, которые 35 лет назад выстроились человеческой цепью протяженностью более 600 километров и соединили Таллин, Ригу и Вильнюс. По мнению президента, совместная демонстрация трех народов, автором идеи которой выступил Народный фронт Эстонии, является уникальной и до сих пор непревзойденной в мировой истории акцией.

"Взявшись за руки, почти два миллиона эстонцев, латышей и литовцев встали против советского оккупационного режима. Мы напомнили миру об отнятой у стран Балтии свободе и совершенных тоталитарным строем преступлениях. В тесном единстве наши народы выразили готовность бороться за демократию и восстановление независимости своих стран", - рассказал президент Латвии.

По его мнению, сегодня важно напомнить миру как о жажде свободы того времени, так и о принципах свободы, прав человека и демократии. Президент подчеркнул, что это особенно важно, поскольку Украина сейчас борется за свое право на существование, за те же ценности, за которые жители стран Балтии выступали 35 лет назад и за которые выступают сегодня.

"Наши народы сообща поддерживают Украину в ее борьбе против агрессора России. Мы подтверждаем, что продолжим поддерживать наших украинских друзей и братьев до их победы. Сплоченность трех народов Балтии и глубокая вера в свободу были важной движущей силой не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для разрушения коммунизма в Европе", - отметил Ринкевич.

Президент Латвии отметил, что для многих Балтийский путь является глубоко волнующим и личным событием, для других же это история в кинохронике или фотографиях. Ринкевич подчеркнул: важно, чтобы память и чувства об общем пути свободы балтийцев были сохранены и переданы будущим поколениям.

"23 августа - день, в который надо напомнить и себе, и миру о силе сплоченности и целеустремленности народов в борьбе за независимость и свободу. Сила стран Балтии в единстве и взаимной поддержке! Сохраним это навечно", - призвал Ринкевич.

Балтийский путь стал ярчайшим свидетельством единства народов Балтии в совместной борьбе за восстановление государственной независимости 35 лет назад. Около двух миллионов человек взялись за руки, создав живую цепь, соединившую три столицы стран Балтии, чтобы привлечь внимание мира к незаконному присоединению стран Балтии к СССР и нарушениям международного права.

Балтийский путь включен в программу ЮНЕСКО "Память мира", что подчеркивает важность этого события в создании коллективной памяти.

#история #эдгар ринкевич
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го августа

    Как говорилось в СССР, у Ринкевича вся сила в плавках!

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео