Ринкевич рассказал, в чем сила...

Сила стран Балтии в единстве и взаимной поддержке, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу в честь 35-летия Балтийского пути встретился на латвийско-эстонском пограничном пункте Унгурини-Лилли с президентом Эстонии Аларом Карисом и проживающими в приграничной зоне жителями.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во второй половине пятницы Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Балтийского пути в литовском городе Пасвалисе.

Ринкевич польщен возможностью вспомнить на торжественных церемониях совместную борьбу за свободу народов Балтии, которые 35 лет назад выстроились человеческой цепью протяженностью более 600 километров и соединили Таллин, Ригу и Вильнюс. По мнению президента, совместная демонстрация трех народов, автором идеи которой выступил Народный фронт Эстонии, является уникальной и до сих пор непревзойденной в мировой истории акцией.

"Взявшись за руки, почти два миллиона эстонцев, латышей и литовцев встали против советского оккупационного режима. Мы напомнили миру об отнятой у стран Балтии свободе и совершенных тоталитарным строем преступлениях. В тесном единстве наши народы выразили готовность бороться за демократию и восстановление независимости своих стран", - рассказал президент Латвии.

По его мнению, сегодня важно напомнить миру как о жажде свободы того времени, так и о принципах свободы, прав человека и демократии. Президент подчеркнул, что это особенно важно, поскольку Украина сейчас борется за свое право на существование, за те же ценности, за которые жители стран Балтии выступали 35 лет назад и за которые выступают сегодня.

"Наши народы сообща поддерживают Украину в ее борьбе против агрессора России. Мы подтверждаем, что продолжим поддерживать наших украинских друзей и братьев до их победы. Сплоченность трех народов Балтии и глубокая вера в свободу были важной движущей силой не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для разрушения коммунизма в Европе", - отметил Ринкевич.

Президент Латвии отметил, что для многих Балтийский путь является глубоко волнующим и личным событием, для других же это история в кинохронике или фотографиях. Ринкевич подчеркнул: важно, чтобы память и чувства об общем пути свободы балтийцев были сохранены и переданы будущим поколениям.

"23 августа - день, в который надо напомнить и себе, и миру о силе сплоченности и целеустремленности народов в борьбе за независимость и свободу. Сила стран Балтии в единстве и взаимной поддержке! Сохраним это навечно", - призвал Ринкевич.

Балтийский путь стал ярчайшим свидетельством единства народов Балтии в совместной борьбе за восстановление государственной независимости 35 лет назад. Около двух миллионов человек взялись за руки, создав живую цепь, соединившую три столицы стран Балтии, чтобы привлечь внимание мира к незаконному присоединению стран Балтии к СССР и нарушениям международного права.

Балтийский путь включен в программу ЮНЕСКО "Память мира", что подчеркивает важность этого события в создании коллективной памяти.