Власть погрузилась в хаос: оппозиция с восторгом следит за мучениями Силини

Кажется, больше всего происходящему радуются те, кто случайно не попал в коалицию — Объединенный список и ТВ–Visu Latvijai.

Прокол, еще прокол

Хотя "тевземцы" по решению антикоррупционного бюро остались без госфинансирования, для них ситуация в правительстве наверняка служит весьма сильным утешением. Ведь если так будет продолжаться, то нацобъединение получит блестящие результаты на выборах даже без особых финансовых затрат.

Даже удивительно, что такие политические, коммуникационные и даже, если хотите, психологические проколы делают опытные зубры из главной партии власти — "Нового Единства". Сперва и премьер Эвика Силиня, и глава минфина Арвис Ашераденс месяцами играли в партизан и категорически отказывались раскрывать даже малейшие детали предстоящей налоговой реформы. Затем министр финансов вдруг, даже не согласовав эти свои планы с премьером–однопартийцем, начал говорить о возможном повышении НДС на 1–2 процента — чтобы профинансировать все возрастающие оборонные расходы. Уже спустя несколько часов этот план министра категорически отклонили премьер, а затем и еще один представитель "Нового Единства" — глава бюджетной комиссии Сейма Янис Реирс. Странно, что однопартийцы не могут согласовать заранее свои публичные заявления по важным вопросам.

Дальше — больше. В какой–то момент министр Ашераденс, зная, что не получил одобрения определенным налоговым изменениям ни со стороны коалиционных партнеров, ни со стороны социальных партнеров, тем не менее объявил о созыве пресс–конференции, дабы познакомить общественность с предлагаемой налоговой реформой. Какую цель преследовал министр и на что надеялся? Что социальные партнеры это все проглотят и раз уже глава минфина объявил о предлагаемых вариантах, то выхода нет — надо молча соглашаться?

Случилось то, чего глава Минфина, будучи опытным политиком, просто обязан был предвидеть. Представители всех общественных организаций предпринимателей, начиная от конфедерации работодателей и заканчивая Советом иностранных инвесторов, разнесли так называемую реформу в пух и прах. Причем еще до начала пресс–конференции. В результате министр финансов обиделся и вообще отменил пресс–конференцию.

Просить или власть употребить?

Очевидно, что такая нервная ситуация, созданная хаотическими телодвижениями министра финансов, отразилась и на психоэмоциальном состоянии главы правительства. Вместо того, чтобы четко определить цели и задачи и дать указания, Эвика Силиня начала путаться в показаниях и говорить в какой–то форме благих пожеланий. Мол, надо бы посмотреть на то, как формируется расходная часть бюджета министерств, на чем можно сэкономить, надо бы подумать о замораживании роста зарплат политиков и чиновников, причем начать надо с политиков… Говоря об оплате государством медикаментов для больных раком, премьер призвала государственные общества капитала (госпредприятия) подумать, не могут ли они проявить великодушие и пожертвовать средства на лекарства онкобольным.

Извините, но просить, побуждать, умолять, предлагать могут журналисты, оппозиция, бабушки на базаре, в конце концов. Премьер же обладает реальной полнотой власти, а министерства являются держателями капитала в госпредприятиях. Это означает, что Эвика Силиня может не просить и побуждать, а издать резолюцию с требованием сократить расходы министерств. Что же касается замораживания зарплат чиновников и политиков, то здесь необходимы уже законодательные изменения. И опять–таки премьер может их инициировать. Было бы желание.

Если же мы говорим об госкомпаниях, то им министры могут поручить выделить те или иные средства на государственно важную миссию — помощь в лечении тяжелобольных. Раньше, к примеру, госпредприятия десятки миллионов ежегодно тратили на поддержку спортивных мероприятий и отдельных видов спорта. А значит, есть возможность помочь и в куда более важном деле — в спасении человеческих жизней.

Так дальше жить нельзя

Судя по всему, этот хаос в головах и делах правящих порядком достал даже президента, который осмелился публично покритиковать своих бывших однопартийцев. И хотя потом Эдгар Ринкевич вдруг попытался все свалить на специалистов в области общественных отношений (мол, не то они насоветовали политикам), было совершенно очевидно, что глава государства встревожен дальнейшей судьбой правительства. При таких действиях долго это правительство, имеющее минимальный перевес в Сейме, не продержится.

Чего стоит только пассаж еще одного представителя "Нового Единства", министра образования Анды Чакши о том, что у нее пока нет уверенности, что будет соблюден предусмотренный законом график повышения минимальной ставки учителя. Извините, но как в правовом государстве министр может сомневаться в том, что ее же правительство будет исполнять закон? Лишь в чрезвычайной ситуации власти вправе не выделять средства на выполнение обязательств, зафиксированных в законе. Иначе так и простые граждане могут решить, что если у них проблемы с деньгами, то можно свои обязательства и не выполнять.

Пора браться за ум

А что же сама налоговая реформа? В ней такой же бардак, как и во всем, что делают власти. Предлагаемые изменения настолько хаотичны, что даже невозможно определить, а какова же цель реформы? "Запустить", оживить экономику? Но каким образом, если реального уменьшения налоговой нагрузки на труд не предлагается. Едва ли увеличение подоходного налога на зарплаты свыше 4 тысяч евро и введение высокой налоговой ставки на дивиденды будет каким–то образом стимулировать экономический рост и повышать конкурентоспособность. Если цель — уменьшить неравенство доходов, то нужно было бы повышать необлагаемый минимум, однако пока об этом в проекте налоговых изменений нет ни слова.

По неофициальной информации, уже на ближайшем заседании коалиционного совета партнеры намерены спокойно и детально обсудить возможные налоговые изменения и, вероятно, договориться о дальнейшей коммуникации с общественностью. Иначе правящих на грядущих выборах будут ждать ну очень большие проблемы.