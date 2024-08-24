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В День независимости Украины в Риге пройдут шествие и концерт 1

Политика
Дата публикации: 24.08.2024
BB.LV
leta

leta

Сегодня в честь Дня независимости Украины в Риге пройдут шествие "Путь подсолнухов" и концерт "Едины для Украины", сообщили организаторы мероприятий.

Общество "Tavi draugi" организует акцию "Путь подсолнухов" уже третий год, приглашая принять в ней участие латвийцев и проживающих в Латвии украинцев и прийти на шествие с подсолнухами и украинской символикой.

Сбор участников шествия начнется в 11:00 у памятника Свободы, а в 11:30 к ним обратятся руководитель "Tavi draugi" Улвис Новикс и представители посольства Украины.

Участники шествия пройдут до Верманского сада, где с 12:00 до 18:00 состоится концерт "Едины для Украины", организованный украинским посольством. На концерте выступят Андрей Осокин, Айя Витолиня, Катрина Гупало и Эдгар Вилцанс, Анника Аусмане, Элизабете Гайле, оркестр Национальных вооруженных сил, украинский ансамбль "Мрия" и другие исполнители.

В честь Дня независимости Украины памятник Свободы с 21:30 до рассвета будет подсвечен в цветах украинского флага.

Во время мероприятий все желающие также смогут сделать пожертвования народу и армии Украины, приняв участие в благотворительной акции "Мыслями и делами вместе с Украиной".

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го августа

    Ау! Латвия! Перебор!!!

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