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Зеленский наградил премьера Латвии Силиню орденом княгини Ольги 2

Политика
Дата публикации: 24.08.2024
BB.LV
Зеленский наградил премьера Латвии Силиню орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины несколько десятков иностранных политиков, в том числе премьера Латвии Эвику Силиню.

Согласно указу президента Украины №576/2024 орденом княгини Ольги I награждена премьер Латвии Эвика Силиня.

Орден княгини Ольги — государственная награда Украины для награждения женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье.

Орден княгини Ольги носится на левой стороне груди.

Орденом князя Ярослава Мудрого І был награжден президент Эстонии Алар Карис.

В свою очередь экс-посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас стал кавалером ордена "За заслуги" ІІІ степени.

#эвика силиня #латвия-украина
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Клоунада.

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  • Д
    Дед
    25-го августа

    Кукушка славит петуха, за то , что славит он кукушку. ( Крылов)

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    0

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