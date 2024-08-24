Зеленский наградил премьера Латвии Силиню орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины несколько десятков иностранных политиков, в том числе премьера Латвии Эвику Силиню.
Согласно указу президента Украины №576/2024 орденом княгини Ольги I награждена премьер Латвии Эвика Силиня.
Орден княгини Ольги — государственная награда Украины для награждения женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье.
Орден княгини Ольги носится на левой стороне груди.
Орденом князя Ярослава Мудрого І был награжден президент Эстонии Алар Карис.
В свою очередь экс-посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас стал кавалером ордена "За заслуги" ІІІ степени.
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