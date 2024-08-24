Зеленский наградил премьера Латвии Силиню орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины несколько десятков иностранных политиков, в том числе премьера Латвии Эвику Силиню.

Согласно указу президента Украины №576/2024 орденом княгини Ольги I награждена премьер Латвии Эвика Силиня.

Орден княгини Ольги — государственная награда Украины для награждения женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье.

Орден княгини Ольги носится на левой стороне груди.

Орденом князя Ярослава Мудрого І был награжден президент Эстонии Алар Карис.

В свою очередь экс-посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас стал кавалером ордена "За заслуги" ІІІ степени.