Ринкевич отпразднует в Кишеневе День независимости Молдовы

Президент Эдгар Ринкевич на следующей неделе посетит с рабочим визитом Молдову, сообщили в президентской канцелярии.

Визит продлится с 26 по 28 августа.

Во вторник, 27 августа, Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом примет участие в праздновании Дня независимости Молдовы.

У президентов стран Балтии запланирована встреча с президентом Молдовы Майей Санду и совместная пресс-конференция.

Также президенты примут участие в церемонии возложения цветов к статуе Стефана III Великого, а в конце дня Ринкевич выступит с обращением на торжественном концерте по случаю Дня независимости Молдовы.

В рамках визита у президента также запланированы интервью для местных СМИ.