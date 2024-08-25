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Срочное сокращение расходов, налоги и письмо в Брюссель... В коалиции становится горячо 1

Политика
Дата публикации: 25.08.2024
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Ближайшее заседание правящих обещает затянуться.

По слухам, после неубедительного интервью Эвики Силини в эфире программы "Kas notiek Latvijā?" правящие решили активизироваться и снова попытаться урезать расходы министерств. Вероятно, премьер на ближайшем заседании предупредит партнеров о намерении при помощи специальной резолюции сократить различные второстепенные административные расходы на определенный процент.

Правящие приступят на своем заседании и к обсуждению предложенных изменений в налоговой политике. Судя по всему, глава правительства поручит министру финансов возобновить диалог с социальными партнерами и учесть хотя бы часть их предложений в налоговой сфере.

Реагируя на заявление партнеров по коалиции в лице "зеленых крестьян", коалиционный совет может принять решение от имени правительства обратиться к председателю Еврокомиссии с тем, чтобы прояснить ситуацию с финансированием Брюсселем Rail Baltica. Правящие политики хотят понять, в каком же объеме ЕС продолжит финансирование проекта века и почему Брюссель отказывается выделять деньги на вспомогательные вещи в виде выкупа участков земли под прокладку Rail Baltica и стройнадзор.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Возмутительно.! Мы хотим ферарри! Срочно! Нет денег, но хотим. Нищеброды, но хотим.! Брюссель, гони бабло!!!

    Но что то мне подсказывает интуиция и дохленькое состояние экономик стран-донатеров в еврофонды, ответят на все желания Латвии пососать лыжу по самое крепление. Раньше думать своими дурацкими головами надо было. Рулилы Латвии убогие.

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