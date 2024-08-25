По слухам, после неубедительного интервью Эвики Силини в эфире программы "Kas notiek Latvijā?" правящие решили активизироваться и снова попытаться урезать расходы министерств. Вероятно, премьер на ближайшем заседании предупредит партнеров о намерении при помощи специальной резолюции сократить различные второстепенные административные расходы на определенный процент.

Правящие приступят на своем заседании и к обсуждению предложенных изменений в налоговой политике. Судя по всему, глава правительства поручит министру финансов возобновить диалог с социальными партнерами и учесть хотя бы часть их предложений в налоговой сфере.

Реагируя на заявление партнеров по коалиции в лице "зеленых крестьян", коалиционный совет может принять решение от имени правительства обратиться к председателю Еврокомиссии с тем, чтобы прояснить ситуацию с финансированием Брюсселем Rail Baltica. Правящие политики хотят понять, в каком же объеме ЕС продолжит финансирование проекта века и почему Брюссель отказывается выделять деньги на вспомогательные вещи в виде выкупа участков земли под прокладку Rail Baltica и стройнадзор.