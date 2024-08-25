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«Telegram должен быть уничтожен или захвачен» - Лиепниекс об аресте Дурова 4

Политика
Дата публикации: 25.08.2024
BB.LV
«Telegram должен быть уничтожен или захвачен» - Лиепниекс об аресте Дурова

Латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова.

По его словам, детище Дурова – очевидный проект Кремля, в виду чего с ним нужно бороться.

«Если серьезно – Telegram – это очевидный объект российских спецслужб и военной инфраструктуры, который должен быть уничтожен или захвачен, как и другие возможности российских военных и спецслужб», - заявил Лиепниекс в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации французского телеканала TF1, Дуров прилетел в страну из Азербайджана - вместе с ним была неизвестная женщина и телохранитель. По данным СМИ, причиной для ордера стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами страны, а также отсутствие достаточной модерации контента в Telegram. Ввиду этого Дуров значится подозреваемым в соучастии незаконной деятельности, происходящей в мессенджере - в частности, это наркоторговля, терроризм, распространение детской порнографии, мошенничество и ряд других сфер преступности.

#мнения #павел дуров
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Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го августа

    ...а он реально такой дурак или это ВВ "старается"?

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  • A
    Anim
    26-го августа

    Лиепниексам хоть что-то делать научиться бы, а то только и умеют присваивать да разрушать... 30 лет одна и та же песня.

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  • Д
    Дед
    25-го августа

    По его логике, если наркоторг8овец использовал ЛМТ, то нужно сажать его хозяина? Он правда нормальный?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Лиепнекс может сходить в эропутешествие сам с собой. Как же их корёжит от неподцензурных телеги, икса...

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