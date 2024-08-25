«Telegram должен быть уничтожен или захвачен» - Лиепниекс об аресте Дурова

По его словам, детище Дурова – очевидный проект Кремля, в виду чего с ним нужно бороться.

«Если серьезно – Telegram – это очевидный объект российских спецслужб и военной инфраструктуры, который должен быть уничтожен или захвачен, как и другие возможности российских военных и спецслужб», - заявил Лиепниекс в своем микроблоге «Х».

ja nopietni - Telegram ir acīmredzams krievijas specdienestu un militārās infrastruktūras objekts, kurš būtu jāiznīcina vai jāpārņem kontrolē, tāpat kā citas krievijas militārās un specdienestu spējas. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) August 25, 2024

Как сообщалось, Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации французского телеканала TF1, Дуров прилетел в страну из Азербайджана - вместе с ним была неизвестная женщина и телохранитель. По данным СМИ, причиной для ордера стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами страны, а также отсутствие достаточной модерации контента в Telegram. Ввиду этого Дуров значится подозреваемым в соучастии незаконной деятельности, происходящей в мессенджере - в частности, это наркоторговля, терроризм, распространение детской порнографии, мошенничество и ряд других сфер преступности.