Налоги можно повысить, но... на зарплаты работников госуправления. Политолог выступил с предложением

"Когда экономика падает, никто налоги не повышает - это совершенно безумный ход!" - так известный политолог Филипп Раевскис в интервью ТВ-24 прокомментировал информацию о желании минфина повысить ставки подоходного налога с населения. Он считает, что повышение подоходного налога лоббируют представители партии "Прогрессивные". "Они могут сами себя обложить более высокими налогами. Я за то, чтобы той части экономики, то есть госуправлению, где зарплаты платятся из кармана налогоплательщиков, действительно налоги повысили. Это было бы правильно!" - добавил политолог. Он напомнил, что некоторое время назад было проведено исследование, которое показало, что с увеличением налогов доходы в бюджет не растут. Это значит, что люди, после повышения налогов, вовсе не уедут делать бизнес в другие страны, а просто найдут способ, как обойти эти налоги.