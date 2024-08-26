Baltijas balss logotype

Налоги можно повысить, но... на зарплаты работников госуправления. Политолог выступил с предложением 2

Политика
Дата публикации: 26.08.2024
BB.LV
Налоги можно повысить, но... на зарплаты работников госуправления. Политолог выступил с предложением

Филипп Раевскис отреагировал на план минфина увеличить прогрессивность подоходного налога с населения.

"Когда экономика падает, никто налоги не повышает - это совершенно безумный ход!" - так известный политолог Филипп Раевскис в интервью ТВ-24 прокомментировал информацию о желании минфина повысить ставки подоходного налога с населения. Он считает, что повышение подоходного налога лоббируют представители партии "Прогрессивные". "Они могут сами себя обложить более высокими налогами. Я за то, чтобы той части экономики, то есть госуправлению, где зарплаты платятся из кармана налогоплательщиков, действительно налоги повысили. Это было бы правильно!" - добавил политолог. Он напомнил, что некоторое время назад было проведено исследование, которое показало, что с увеличением налогов доходы в бюджет не растут. Это значит, что люди, после повышения налогов, вовсе не уедут делать бизнес в другие страны, а просто найдут способ, как обойти эти налоги.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
1

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    26-го августа

    Ага мы помним, как обложили налогом сначала госмашины, потом решили, что введут такой же налог на машины предприятий, а потом отменив налог на машина чиновников, предприятия продолжают платить по 300- 4000 евро в год.

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го августа

    (зевая) Да-да-да... Обделят себя... урежут.. по живому... Ага...

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео