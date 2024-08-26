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Однопартийцы хотят выдвинуть Росликова кандидатом в мэры Риги 1

Политика
Дата публикации: 26.08.2024
BB.LV
Однопартийцы хотят выдвинуть Росликова кандидатом в мэры Риги

"Стабильности!" оказала доверие своему лидеру, вновь избрав его председателем правления партии.

На состоявшемся только что конгрессе парламентской партии "Стабильности!" вновь председателем правления единодушно был избран Алексей Росликов. Ряды правления пополнила и молодой политик Санта Шкарсте. Также на конгрессе была обсуждена стратегия на предстоящих муниципальных выборах. Основное внимание было уделено выборам в столичное самоуправление. Однопартийцы призвали Алексея Росликова возглавить список "Стабильности!" на выборах в Рижскую думу и таким образом стать кандидатом на пост мэра Риги.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    26-го августа

    Нормальный вариант. Воровать не даст правительство. Как Ушаков не мог воровать, потому что все спецслужбы за ним в микроскоп наблюдали. Все больше людям достанется.

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