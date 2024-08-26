Однопартийцы хотят выдвинуть Росликова кандидатом в мэры Риги

На состоявшемся только что конгрессе парламентской партии "Стабильности!" вновь председателем правления единодушно был избран Алексей Росликов. Ряды правления пополнила и молодой политик Санта Шкарсте. Также на конгрессе была обсуждена стратегия на предстоящих муниципальных выборах. Основное внимание было уделено выборам в столичное самоуправление. Однопартийцы призвали Алексея Росликова возглавить список "Стабильности!" на выборах в Рижскую думу и таким образом стать кандидатом на пост мэра Риги.