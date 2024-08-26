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Откуда такие зарплаты? Ринкевич потребовал объяснений 4

Политика
Дата публикации: 26.08.2024
BB.LV
Откуда такие зарплаты? Ринкевич потребовал объяснений

Глава государства отреагировал на информацию о конкурсе в правление Латвийских общественных СМИ.

Как уже сообщалось, небывалый интерес вызвал конкурс на должности в правлении Латвийских общественных СМИ - на 5 мест в правлении претендуют аж 78 кандидатов!

На эту новость только что отреагировал и президент Латвии. Он удивился и столь многочисленному правлению Латвийских общественных СМИ - 5 человек, - и, особенно, размером окладов этих должностных лиц.

Напомним, что членам правления обещано 9200 евро в месяц, а председателю правления - аж 10 100 евро!

С такой зарплатой председатель правления может стать миллионером за 8 лет и 3 месяца.

"Очередные отговорки Совета по Общественным электронным СМИ. При этом было бы хорошо узнать, почему так много этих членов правления. Это просто недопустимо в нынешней ситуации", - написал Эдгарс Ринкевич в социальной сети X.

#эдгар ринкевич
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го августа

    Верить "презику" -- себя неуважать!

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го августа

    Верить "презику" -- себя неуважать!

    0
    0
  • A
    Anim
    26-го августа

    Это просто недопустимо в нынешней ситуации?

    А какая у вас ситуация? Неужели, наконец, дорулились? ) Неужели, наконец, те самые пасталы? ))

    0
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  • Д
    Дед
    26-го августа

    Да, ладно, столько лет в правительстве и не знает сколько моют партии с каждого члена совета. Кому еще не ясно, что все эти члены правления с многотысячными зряплатами перекачивают деньги из бюджета в карманы партийных боссов.

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