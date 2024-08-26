Откуда такие зарплаты? Ринкевич потребовал объяснений

Глава государства отреагировал на информацию о конкурсе в правление Латвийских общественных СМИ.
Как уже сообщалось, небывалый интерес вызвал конкурс на должности в правлении Латвийских общественных СМИ - на 5 мест в правлении претендуют аж 78 кандидатов!
На эту новость только что отреагировал и президент Латвии. Он удивился и столь многочисленному правлению Латвийских общественных СМИ - 5 человек, - и, особенно, размером окладов этих должностных лиц.
Напомним, что членам правления обещано 9200 евро в месяц, а председателю правления - аж 10 100 евро!
С такой зарплатой председатель правления может стать миллионером за 8 лет и 3 месяца.
"Очередные отговорки Совета по Общественным электронным СМИ. При этом было бы хорошо узнать, почему так много этих членов правления. Это просто недопустимо в нынешней ситуации", - написал Эдгарс Ринкевич в социальной сети X.
Kārtējā @seplpadome atrunāšanās, pie tam vēl būtu labi uzzināt, kāpēc tik daudz to valdes locekļu paredzēts. Šis vienkārši nav pieņemami pašreizējā situācijā. https://t.co/IBFOyWT3ci— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 26, 2024
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