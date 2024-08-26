Откуда такие зарплаты? Ринкевич потребовал объяснений

Глава государства отреагировал на информацию о конкурсе в правление Латвийских общественных СМИ.

Как уже сообщалось, небывалый интерес вызвал конкурс на должности в правлении Латвийских общественных СМИ - на 5 мест в правлении претендуют аж 78 кандидатов!

На эту новость только что отреагировал и президент Латвии. Он удивился и столь многочисленному правлению Латвийских общественных СМИ - 5 человек, - и, особенно, размером окладов этих должностных лиц.

Напомним, что членам правления обещано 9200 евро в месяц, а председателю правления - аж 10 100 евро!

С такой зарплатой председатель правления может стать миллионером за 8 лет и 3 месяца.

"Очередные отговорки Совета по Общественным электронным СМИ. При этом было бы хорошо узнать, почему так много этих членов правления. Это просто недопустимо в нынешней ситуации", - написал Эдгарс Ринкевич в социальной сети X.