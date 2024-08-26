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Президент посещает с рабочим визитом Молдову 1

Политика
Дата публикации: 26.08.2024
LETA
Президент посещает с рабочим визитом Молдову

Президент Эдгар Ринкевич с 26 по 28 августа посетит с рабочим визитом Молдову, сообщили в президентской канцелярии.

Во вторник, 27 августа, Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом примет участие в праздновании Дня независимости Молдовы.

У президентов стран Балтии запланирована встреча с президентом Молдовы Майей Санду и совместная пресс-конференция.

Также президенты примут участие в церемонии возложения цветов к статуе Стефана III Великого, а в конце дня Ринкевич выступит с обращением на торжественном концерте по случаю Дня независимости Молдовы.

В рамках визита у президента также запланированы интервью для местных СМИ.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го августа

    Как-то этот "презик", по статьям ВВ, все совершает в одной и той же позе и с одним и тем же выражением лица.

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