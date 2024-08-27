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Ринкевич: Латвия поддержит Молдову 2

Политика
Дата публикации: 27.08.2024
BB.LV
leta

leta

Молдова может рассчитывать на политическую и практическую поддержку Латвии, заявил во вторник в ходе визита в Молдову президент Эдгар Ринкевич.

Президент подтвердил, что Латвия поддерживает интеграцию Молдовы в Европейский союз (ЕС).

В ходе рабочего визита была подписана совместная декларация президентов Латвии, Эстонии и Литвы в поддержку вступления Молдовы в ЕС.

Как сообщалось ранее, в июне страны-члены ЕС официально подтвердили начало переговоров с Молдовой о присоединении к блоку.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года.

Лидеры ЕС официально признали Молдову страной-кандидатом в июне 2023 года.

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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го августа

    Как этот "презик" надоел. Скажите ему кто-нибудь что он не народный президент, а очередной клоун в Шапито. Почему он говорит от всего народа Латвии я не понимаю. Возможно это шизофрения?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    27-го августа

    Да ладно. Это всё равно бесполезное блабла. Чуваки съездили в Молдову пофуршетить, поржать. Чего, там речи про похороны что ли произносить??

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