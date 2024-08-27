Молдова может рассчитывать на политическую и практическую поддержку Латвии, заявил во вторник в ходе визита в Молдову президент Эдгар Ринкевич.

Президент подтвердил, что Латвия поддерживает интеграцию Молдовы в Европейский союз (ЕС).

В ходе рабочего визита была подписана совместная декларация президентов Латвии, Эстонии и Литвы в поддержку вступления Молдовы в ЕС.

Как сообщалось ранее, в июне страны-члены ЕС официально подтвердили начало переговоров с Молдовой о присоединении к блоку.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года.

Лидеры ЕС официально признали Молдову страной-кандидатом в июне 2023 года.