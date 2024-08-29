«Курская операция – элемент самообороны Украины» - Браже

В Латвии отмечают, что самооборона Украины, согласно положениям ООН, включает право Киева наносить удары по военным объектам на территории России, а потому украинская операция в Курской области является элементом самозащиты.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже перед неформальной встречей министров иностранных дел Европейского Союза, пишет "Европейская правда".

Браже отметила, что 51-я статья устава ООН предоставляет Украине право наносить удары по военным объектам на территории России.

Она отметила, что в отличие от россиян, украинцы пытаются действовать так, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения на территории РФ.

"Поэтому это наступление (в Курской области. – Ред.), на наш взгляд, также является правом на самооборону", – подчеркнула глава латвийского МИД.

Отвечая на вопрос о тренировочных миссиях ЕС для украинских военных, глава МИД Латвии отметила, что ЕС осуществлял и продолжает реализовывать тренировочные миссии для украинских военных и добавила, что сейчас в ЕС нет дискуссий о новых тренировочных миссиях для Украины.