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«Курская операция – элемент самообороны Украины» - Браже 2

Политика
Дата публикации: 29.08.2024
BB.LV
«Курская операция – элемент самообороны Украины» - Браже

В Латвии отмечают, что самооборона Украины, согласно положениям ООН, включает право Киева наносить удары по военным объектам на территории России, а потому украинская операция в Курской области является элементом самозащиты.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже перед неформальной встречей министров иностранных дел Европейского Союза, пишет "Европейская правда".

Браже отметила, что 51-я статья устава ООН предоставляет Украине право наносить удары по военным объектам на территории России.

Она отметила, что в отличие от россиян, украинцы пытаются действовать так, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения на территории РФ.

"Поэтому это наступление (в Курской области. – Ред.), на наш взгляд, также является правом на самооборону", – подчеркнула глава латвийского МИД.

Отвечая на вопрос о тренировочных миссиях ЕС для украинских военных, глава МИД Латвии отметила, что ЕС осуществлял и продолжает реализовывать тренировочные миссии для украинских военных и добавила, что сейчас в ЕС нет дискуссий о новых тренировочных миссиях для Украины.

#война рф и украины
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    А г-жа Драже не опасается что своими словами развязывает руки для будующих военных действий России?

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    2
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    Страшно не то, а то, что она умышленно провоцирует. Страшно то, что правители умышленно провоцируют в Латвии вторую Украину.

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    0

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