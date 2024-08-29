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«Ну не будет эскалации, точно!» - Слайдиньш призывает жестче бить по территории РФ 1

Политика
Дата публикации: 29.08.2024
BB.LV
«Ну не будет эскалации, точно!» - Слайдиньш призывает жестче бить по территории РФ

Президент США Джо Байден решительно осуждает войну, которую Россия ведет против Украины, ее попытки погрузить Украину во тьму, - комментирует майор НВС Янис Слайдиньш в программе TV24 «Актуальное о войне на Украине».

«Россия не добьется успеха на Украине. Дух украинского народа никогда не будет сломлен», - цитирует президента США Слайдиньш.

Майор говорит, что, по его мнению, США могли допустить удары по российским авиабазам: «Ну точно не будет эскалации!»

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина России в настоящее время уточняется. Ведущий программы Роман Мельникс считает, что в принципе после украинского вторжения в Курск ядерная доктрина уже должна была быть полностью реализована. Однако ничего не произошло.

Майор Янис Слайдиньш считает, что ничего и не произойдет: «Конечно, нельзя утверждать на 100%, но сколько этих красных линий уже было, столько и было пройдено Украиной. Реакции со стороны России нет».

Майор Слайдиньш говорит, что лучшим решением было бы позволить ракетам «ATACAMS» поражать авиабазы глубоко на территории РФ.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го августа

    "Бителки" не хватит. Не доросла, в виду капельных поставок. И чего, пу будет шарахать ядеркой ради отжатого временно (а удержать территорию, это не гопстопом резко отгрызть, посложнеее, затратнее) клочка территории? Не соответствует риску, чтоб ядрёную бомбу кидать. И что это за пропагандисткий кал-"Дух украинского народа никогда не будет сломлен"? Людей уже задрала в конец зелебобная власть, ворующая как не в себя и правовой абсолютный беспредел. Если были бы открыты границы, то две трети укров покинули отечество. Хорошо быть патриотом, шарясь в вышиванке и флагами, строча укрпропогандийский кал в соцсетях, будучи в, допустим, германии. Но реальность совсем иная и если её игнорировать, то можно получить потом отрезвляющий удар копытом в морду.

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