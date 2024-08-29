«Ну не будет эскалации, точно!» - Слайдиньш призывает жестче бить по территории РФ

Президент США Джо Байден решительно осуждает войну, которую Россия ведет против Украины, ее попытки погрузить Украину во тьму, - комментирует майор НВС Янис Слайдиньш в программе TV24 «Актуальное о войне на Украине».

«Россия не добьется успеха на Украине. Дух украинского народа никогда не будет сломлен», - цитирует президента США Слайдиньш.

Майор говорит, что, по его мнению, США могли допустить удары по российским авиабазам: «Ну точно не будет эскалации!»

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина России в настоящее время уточняется. Ведущий программы Роман Мельникс считает, что в принципе после украинского вторжения в Курск ядерная доктрина уже должна была быть полностью реализована. Однако ничего не произошло.

Майор Янис Слайдиньш считает, что ничего и не произойдет: «Конечно, нельзя утверждать на 100%, но сколько этих красных линий уже было, столько и было пройдено Украиной. Реакции со стороны России нет».

Майор Слайдиньш говорит, что лучшим решением было бы позволить ракетам «ATACAMS» поражать авиабазы глубоко на территории РФ.