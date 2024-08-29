Вице-мэр Риги захотел полностью запретить русские надписи в столице

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (нацблок) решил полностью избавить столицу от кириллице, запретив использование в городской среде какие-либо надписи на русском языке.

По его словам, таким образом он реагирует на жалобы жителей.

Вице-мэр уже обратился в Министерство юстиции, предлагая внести поправки к закону, чтобы запрет русских букв в Риге имел юридическую основу.

Политик напомнил, что власти в Риге уже давно и крайне строго выступают против российской агрессии на Украине, поэтому необходимо бороться и с «прославлением и присутствием государства-агрессора в самых разных формах».