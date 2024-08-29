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Вице-мэр Риги захотел полностью запретить русские надписи в столице 4

Политика
Дата публикации: 29.08.2024
LETA
Вице-мэр Риги захотел полностью запретить русские надписи в столице

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (нацблок) решил полностью избавить столицу от кириллице, запретив использование в городской среде какие-либо надписи на русском языке.

По его словам, таким образом он реагирует на жалобы жителей.

Вице-мэр уже обратился в Министерство юстиции, предлагая внести поправки к закону, чтобы запрет русских букв в Риге имел юридическую основу.

Политик напомнил, что власти в Риге уже давно и крайне строго выступают против российской агрессии на Украине, поэтому необходимо бороться и с «прославлением и присутствием государства-агрессора в самых разных формах».

#латышский язык #рига
0
8

Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    А он действительно дурак. А как же "Слава Украине!"? Это же тоже кириллица.

    21
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    Это другое. Не смущайте. Мозги взорвутся от делемы. ?

    6
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го августа

    Е.. нутому нет покоя. Когда вицемеру делать нечего, он себе кириллицу на улице ищет. Пусть лучше прхудеет, задница жирная. Дольше проживёт.

    25
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го августа

    Судя по выражению лица от дилеммы взрываться там просто нечему. Кстати, его решения и поступки это подтверждают.

    7
    0

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