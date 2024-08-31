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Ланга восхищена работой Сальвадорского диктатора: в Латвии надо так же! 4

Политика
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
Ланга восхищена работой Сальвадорского диктатора: в Латвии надо так же!

«Дерусификаторша» Лиана Ланга выразила свое восхищение работой Сальвадорского диктатора Найиба Букеле, пожелав, чтобы в Латвии произошло нечто подобное.

«На выходных рекомендую к прочтению интервью Times с уникальным государственным деятелем - президентом Сальвадора Букеле. Он преобразил Сальвадор, арестовав и заключив в тюрьму всю наркомафию – 81 000 человек! Следующими будут коррумпированные! Точно так же правительство Латвии должно запереть открытых ждунов и рашистов в новой Лиепайской тюрьме, чтобы изменить климат в Латвии! Пусть остальные репатриируются!», - написала она, добавив к публикации фото с заключенными, добавив, что «врагам Латвии, самым активным ждунам и рашистам придется искать себя на такой же фотографии».

В комментариях люди напомнили Ланге, что Букеле является авторитарным диктатором, пример с которого нашей стране брать не стоит – сворачивать на эту дорожку крайне опасно. Но «дерусификаторше», похоже, все равно.

«Наркомафия была правовым явлением, которое нужно было остановить законными методами? В то время как тысячи молодых людей умирают от фентанила? Было бы это законно? Ставлю точку! TIMES берет у него интервью с уважением и восхищением тем, чего он достиг. Видимо, нормальное правосудие наркобаронов не останавливает! Это будет настоящее правосудие над наркомафией! Я за консервативный подход - преступник должен сидеть в тюрьме!», - написала она.

Отметим, что сам Букеле называет себя «самым крутым диктатором в мире».

5
8

Комментарии (4)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    1-го сентября

    редкостная дура с явными признаками расстройства личности и в преддеменционном состоянии. а пресса все публикует и публикует ее высказывания...

    22
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    31-го августа

    Пожалуйста перестаньте обращать внимание, и подкармливать эго этой больной женщины. пока местные медиа держат больные выпады этой женщины в фокусе, ее мнение возможно на кого то влияет и влияет плохо. Полно других новостей же, сколько можно…

    80
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Marija Ivanova
    1-го сентября

    Её вам показывают как кошку собакам. Чтоб повыли и держались в тонусе. Обычные колхозные манипуляции.

    11
    0
  • Д
    Дед
    31-го августа

    Миленькая танте. А статья за прославление фашизма в Латвии уже не работает?

    60
    2

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