Ланга восхищена работой Сальвадорского диктатора: в Латвии надо так же!

«На выходных рекомендую к прочтению интервью Times с уникальным государственным деятелем - президентом Сальвадора Букеле. Он преобразил Сальвадор, арестовав и заключив в тюрьму всю наркомафию – 81 000 человек! Следующими будут коррумпированные! Точно так же правительство Латвии должно запереть открытых ждунов и рашистов в новой Лиепайской тюрьме, чтобы изменить климат в Латвии! Пусть остальные репатриируются!», - написала она, добавив к публикации фото с заключенными, добавив, что «врагам Латвии, самым активным ждунам и рашистам придется искать себя на такой же фотографии».

Latvijas ienaidniekiem, žduniem un akstīvākajiem rašistiem būs sevi jāsameklē šādā attēlā! pic.twitter.com/MPuxnwF6vs — Liāna Langa ?? ?? ?? (@liana_langa) August 31, 2024

В комментариях люди напомнили Ланге, что Букеле является авторитарным диктатором, пример с которого нашей стране брать не стоит – сворачивать на эту дорожку крайне опасно. Но «дерусификаторше», похоже, все равно.

«Наркомафия была правовым явлением, которое нужно было остановить законными методами? В то время как тысячи молодых людей умирают от фентанила? Было бы это законно? Ставлю точку! TIMES берет у него интервью с уважением и восхищением тем, чего он достиг. Видимо, нормальное правосудие наркобаронов не останавливает! Это будет настоящее правосудие над наркомафией! Я за консервативный подход - преступник должен сидеть в тюрьме!», - написала она.

Narkomafija bija tiesiska parādība, kas bija jāaptur tiesiskiem līdzekļiem? Kamēr vēl tūkstošiem jaunieši iet bojā no fentanila? Tas būtu tā tiesiski? Lieku punktu! TIMES viņu intervē cieņpilni - ar apbrīnu par paveikto. Acīmredzot parastais tiesiskums narkobaronus neaptur!… pic.twitter.com/LzKhzljAjy — Liāna Langa ?? ?? ?? (@liana_langa) August 31, 2024

Отметим, что сам Букеле называет себя «самым крутым диктатором в мире».