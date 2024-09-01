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В этом году военные самолеты РФ 109 раз приблизились к границе Латвии 1

Политика
Дата публикации: 01.09.2024
BB.LV
В этом году военные самолеты РФ 109 раз приблизились к границе Латвии
ФОТО: Global Look Press

В этом году над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах.

В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.

Например, на этой неделе Воздушные силы сообщили в твиттере, что патрульные самолеты НАТО вылетели с военной базы в Лиелварде и отправились на вызов, чтобы идентифицировать российский самолет "Ил-20", который регулярно летает над Балтийским морем без транспондера или плана полета.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    А чего так мало, ведь Латвия граничит с Россией и их самолеты могут летать над своей территорией хоть 24 часа в сутки. Разве были нарушения воздушного пространства?

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