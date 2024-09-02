Провалилась программа снабжения школ Латвии ржаным хлебом

Получившая ранее негативные оценки общественности программа снабжения ржаным хлебом воспитанников учебных заведений в этом году все-таки не будет реализована, и Министерство земледелия еще взвесит перспективы ее реализации в 2025 году, рассказали агентству ЛЕТА представители министерства.

Представители Службы поддержки села (СПС) отмечают, что СПС получила одну заявку на участие в программе, которую подавший ее коммерсант по собственной инициативе отозвал в конце августа, назвав в качестве причины неоднозначное и негативное отношение части общества к реализации программы в нынешних условиях. Заявки на программу могли подавать общества или учреждения.

Плановой целью программы было ознакомить дошкольников и учеников первых-девятых классов с ржаным хлебом как традиционным, важным и характерным для региона хлебом и его значением в питании.

Как сообщалось, проект, на который правительство выделило 300 000 евро, ранее вызвал неоднозначное отношение общества - многие усомнились в целесообразности трат.

Представители Минземледелия ранее отмечали, что программа создана для того, чтобы научить детей употреблять в пищу ржаной хлеб, а также выяснить популярность ржаного хлеба среди молодежи.