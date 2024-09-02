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Провалилась программа снабжения школ Латвии ржаным хлебом 1

Политика
Дата публикации: 02.09.2024
BB.LV
Провалилась программа снабжения школ Латвии ржаным хлебом
ФОТО: LETA

Получившая ранее негативные оценки общественности программа снабжения ржаным хлебом воспитанников учебных заведений в этом году все-таки не будет реализована, и Министерство земледелия еще взвесит перспективы ее реализации в 2025 году, рассказали агентству ЛЕТА представители министерства.

Представители Службы поддержки села (СПС) отмечают, что СПС получила одну заявку на участие в программе, которую подавший ее коммерсант по собственной инициативе отозвал в конце августа, назвав в качестве причины неоднозначное и негативное отношение части общества к реализации программы в нынешних условиях. Заявки на программу могли подавать общества или учреждения.

Плановой целью программы было ознакомить дошкольников и учеников первых-девятых классов с ржаным хлебом как традиционным, важным и характерным для региона хлебом и его значением в питании.

Как сообщалось, проект, на который правительство выделило 300 000 евро, ранее вызвал неоднозначное отношение общества - многие усомнились в целесообразности трат.

Представители Минземледелия ранее отмечали, что программа создана для того, чтобы научить детей употреблять в пищу ржаной хлеб, а также выяснить популярность ржаного хлеба среди молодежи.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го сентября

    Подняли вой, не дали правящим бюджетик попилить.

    16
    1

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