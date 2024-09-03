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«Этот Сейм и коалиция отличаются от других абсолютным отсутствием идей» - Титавс 1

Политика
Дата публикации: 03.09.2024
BB.LV
«Этот Сейм и коалиция отличаются от других абсолютным отсутствием идей» - Титавс

«Что отличает этот Сейм и коалицию от других, мне кажется, это абсолютное отсутствие идей и неумение управлять и предлагать какие-то цели и идеи», - заявил в эфире TV24 Данс Титавс, руководитель компании по связям с общественностью «Titava laboratorija».

«Я думаю, если бы не было войны на Украине, то все было бы очень и очень серым. Поскольку на Украине идет война, можно бороться за безопасность, строить заборы на границе, но в принципе у этой коалиции и, надо сказать, у Сейма нет политической идеи», - критикует Титавс.

Так что же «скрепляет» этих политиков? На этот уточняющий вопрос Титавс ответил: «Скрепляет власть и желание управлять правительством».

На возражение, что, возможно, партии в политике «скрепляются» политическим финансированием партий, Титавс пренебрежительно ответил: «Финансирование больше не скрепляет депутатов. Это немного другая тема, но как бы то ни было... Власть сладка сама по себе! Круто, когда ты у власти и можешь определять, я не знаю, зарплаты членов правления телевидения – снижать или повышать, или просто обсуждать это».

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го сентября

    У предыдущих было очень много идей, поэтому настоящим и будущим на их идеи куплялок нет, доуправлялись.

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