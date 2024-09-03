Санкции, равные налоги для всех и дети украинцев: чем займется Сейм

Итак, на этой неделе депутаты Сейма вернулись из отпуска и уже в четверг проведут первое заседание осенней сессии. Оппозиция тоже напомнит на этом заседании о своем "существовании" - так депутаты фракции "Стабильности!" инициировали поправки в Закон о налоге на недвижимость с тем, чтобы исключить при предоставлении льгот по налогу деление жителей по гражданству.

Как известно, недавно Конституционный суд признал несоответствующими Конституции правила юрмальской думы, в соответствии с которыми владельцы недвижимости-граждане третьих стран были выведены из числа жителей, которым предоставлялись скидки по недвижимости. Чтобы подобная дискриминация не повторялась, депутаты предлагают законодательно закрепить этот принцип равных прав всех жителей.

В свою очередь, депутаты правой оппозиции в лице Объединенного списка и "ТБ-Visu Latvijai" снова двигают проект постановления Сейма с поручением правительству ввести национальные санкции в отношении транзита через Латвию марганцевой руды. Депутаты отмечают, что, несмотря на заверения премьера Силини, запрет на транзит марганцевой руды в итоге в 14-ый пакет санкций ЕС не был включен.

Вопрос в том, насколько Латвия вправе препятствовать транзиту из других стран ЕС в условиях свободного движения товаров по территории Евросоюза. Поскольку проект постановления Сейма включен в раздел так называемых постоянных предложений, то депутаты наверняка не согласятся рассматривать его на этом же пленарном заседании.

Среди десятка поступивших из Кабмина законопроектов можно выделить один - он касается прав и обязанностей гражданских лиц Украины, которые получили в Латвии убежище. Поправки в соответствующий закон обяжут родителей - гражданских лиц Украины отправлять своих детей на очное обучение в латвийские детские сады и школы, чтобы дети обучались на латышском и тем самым быстрее интегрировались в латвийское общество.

То есть украинцам хотят запретить ограничиться лишь дистанционным обучением детей, которое предоставляет Министерство образования Украины. Коль приехали в Латвию - пожалуйте в латышские школы.