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Хватит! Ринкевич призвал разрешить Украине использовать любое оружие против России 1

Политика
Дата публикации: 03.09.2024
LETA
Хватит! Ринкевич призвал разрешить Украине использовать любое оружие против России
ФОТО: LETA

Ограничения на использование Украиной оружия против России должны быть сняты, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после ракетного удара России по украинскому городу Полтава.

По его словам, это еще один случай, который доказывает, что все ограничения для Украины должны быть сняты, чтобы она могла использовать все оружие против России.

Ринкевич подчеркнул, что речь идет не об эскалации, а о выживании невинных людей.

В результате российского ракетного удара по Полтаве во вторник погиб по меньшей мере 41 человек и 180 получили ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне выпустили по городу две баллистические ракеты. Одна из них частично разрушила здание Института связи, а другая попала в близлежащую больницу.

Министерство обороны Украины заявило, что время между объявлением воздушной тревоги и взрывами ракет было настолько коротким, что люди не успели добраться до убежищ.

Многие люди находятся под завалами разрушенного здания Института связи. На данный момент спасателям удалось обнаружить под завалами 11 выживших.

Спасательные работы продолжаются.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Этого президента спросят последним. От чего же ему не советовать, ему причиндалы не оторвут, хотя ему они и не нужны, а Зеленскому не мешает подумать, где и за что ему придется отвечать.

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