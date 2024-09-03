Заморозить зарплаты членов правлений госкомпаний — предложил президент

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ближайшее время подаст поправки к закону об управлении долями капитала публичного лица и обществ капитала, предусматривающие заморозить вознаграждение в правлениях предприятий с государственным капиталома.

"Цель - временно заморозить вознаграждение членов правлений и советов", - сказал Ринкевич после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней, добавив, что это обеспечит соразмерность между предприятиями государственного капитала и частным сектором.

"Не совсем нормально, что у нас есть предприятия с государственным капиталом, где вознаграждение членов правления намного выше, чем в частном секторе", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии также отметил, что эти поправки касаются состава и зарплаты членов правления будущего объединенного VSIA "Latvijas sabiedriskais medijs" (LSM, Латвийские общественные СМИ). "Надеюсь, что Сейм обсудит это и прислушается к предложениям", - добавил президент.

Предложение президента будет подано в ближайшее время, в течение недели или в ближайшие десять дней.

Как сообщалось ранее, на пять должностей членов будущего правления LSM претендовали 78 кандидатов, но наибольшая конкуренция наблюдается на должность члена правления, который будет отвечать за управление персоналом.

Ежемесячная зарплата членов правления составит 9 200 евро, а председателя правления - 10 100 евро.

Эта зарплата вызвала возмущение политиков коалиции, которые считают ее несоразмерной.