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«Это полный провал»: президент Ринкевичс раскритиковал министра Бришкенса 1

Политика
Дата публикации: 04.09.2024
LETA
«Это полный провал»: президент Ринкевичс раскритиковал министра Бришкенса

Коммуникация министра сообщения Каспара Бришкенса по проблеме латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" "абсолютно провалилась", заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"То, что следовало объяснить в пятницу вечером, объяснили вчера. У общества есть совершенно законные вопросы, ведь туда были вложены деньги налогоплательщиков", - сказал Ринкевич.

Президент добавил, что министр сообщения как ответственный за отрасль обязан не только обсуждать и предлагать правительству решения, но и своевременно, понятно и аргументированно объяснять их.

Он также подчеркнул, что дальнейшие решения и проекты, которые будут поданы правительству, также будут ответственностью министра сообщения.

Ринкевич хотел бы, чтобы обсуждение темы "airBaltic" было менее эмоциональным и более прагматичным, принимая во внимание положительные преимущества национальной авиакомпании - сообщение с европейскими городами, туризм и развитие бизнеса.

"Но за все это приходится платить, и я хотел бы увидеть от ответственного министерства четкое видение того, как мы будем развиваться дальше, своевременные ответы на обоснованные вопросы", - сказал президент, напомнив, что Министерство сообщения является держателем государственных долей капитала "аirBaltic".

Президент также сообщил, что на следующей неделе встретится с министром сообщения, чтобы обсудить эти вопросы.

Президент сказал, что есть вещи, которые необходимо обсуждать, и есть вещи, которые правительство пока не может раскрыть, напомнив, что по вопросу сокращения основного капитала "airBaltic" не принято необратимого решения.

Премьер-министр в свою очередь заявила, что будет оценивать работу Бришкенса в том числе и по тому, как он справится с коммуникационными задачами. "Конечно, одна из задач политика - объяснить обществу решения так, чтобы они были понятны, какими бы сложными они ни были, и при этом честно рассказать о проблемах и трудностях", - сказала Силиня.

Как сообщалось, в пятницу, 30 августа, на закрытом заседании правительства было решено, что после первичного публичного размещения (IPO) акций "airBaltic" государство сохранит за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании.

Бришкенс пояснил, что в настоящее время со стратегическим инвестором airBaltic не ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций, но речь идет о приобретении миноритарного пакета.

#эдгар ринкевич #каспарс бришкенс
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    4-го сентября

    Ринкевич пока что единственный голос разума и очевидности на этом скотном дворе. Копетан очевидность этого созыва.

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