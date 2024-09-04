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«Все страны Балтии должны продемонстрировать прогресс в реализации Rail Baltica» - Силиня 1

Политика
Дата публикации: 04.09.2024
LETA
«Все страны Балтии должны продемонстрировать прогресс в реализации Rail Baltica» - Силиня

Все страны Балтии должны продемонстрировать прогресс в реализации проекта "Rail Baltica", заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Отвечая на вопрос о докладе Министерства сообщения, в котором говорится, что на начальном этапе после запуска "Rail Baltica" международные скоростные поезда не будут заходить в Ригу, а будут останавливаться в Саласпилсе, премьер-министр сказала, что доклад еще не обсуждался в правительстве, поэтому пока она не хотела бы его комментировать.

Премьер-министр отметила, что Латвия должна найти способ, как реализовывать проект в рамках выделенного финансирования, но в любом случае странам Балтии придется начать "достаточно аргументированную" дискуссию с Европейским союзом по поводу дальнейшего финансирования в рамках многолетнего бюджета.

Для этого все три страны Балтии должны продемонстрировать прогресс в реализации проекта, потому что, если они не смогут этого сделать, Европе будет сложнее принять решение о финансировании.

Силиня подчеркнула, что другие страны также хотят получить финансирование для развития своего транспортного сектора, так как потребности Европы в этой отрасли очень велики.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Это также разворовать свои бюджеты на лярд евро?

    4
    1

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