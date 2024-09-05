Вместо повышения зарплаты - тюрьма. Предлагают сажать за вредительство

Депутаты сеймовской фракции "Стабильности!" считают, что высшие должностные лица - президент, премьер, депутаты Сейма, министры, - должны отвечать за свои злостные (умышленные) действия или за бездействие, которые привели к серьезным последствиям для безопасности страны, нанесли ощутимый урон народному хозяйству и обществу. Депутаты считают, что за такое преступное деяние должно последовать наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Видимо, на внесение подобной поправки слуг народа подтолкнули последние скандалы с реализацией стратегически важных проектов.