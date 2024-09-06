Бришкенс может лишиться поста министра уже в следующий четверг

Партия «Латвия на первом месте» (ЛПМ), призывая к участию другие оппозиционные партии, начнет сбор подписей с требованием об отставке министра транспорта Каспара Бришкенса (Прогрессивные), сообщил руководитель фракции ЛПМ в Сейме Айнар Шлесерс.

По словам Шлесерса, о решении партии он уже сказал президенту Эдгару Ринкевичу.

Оппозиционный политик заявил, что Бришкенс в настоящее время находится в конфликте интересов, так как он «в течение нескольких лет участвовал как в «airBaltic», так и в «Rail Baltica», и в настоящее время создается впечатление, что Бришкенс не пытается разрешить ситуацию путем продвижения процессов вперед, но пытаясь «прикрыть свою неспособность».

Шлесерс выразил надежду, что сбор подписей пройдет гладко и голосование по Бришкенсу в Сейме может состояться уже в следующий четверг.

Лидер фракции Сейма «За стабильность» Алексей Росликов, в свою очередь, добавил, что члены его фракции также поддержат сбор подписей, инициированный ЛПМ.