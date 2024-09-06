Калниете рассказала, как Латвия приближает победу Украины

Евродепутат Сандра Калниете рассказала в беседе с Латвийским радио о том, что уже сейчас надо начинать думать о том, что будет после войны, а также о том, как Латвия с соседними странами приближают победу Украины.

«Нам надо думать о ситуации после войны, какой она будет, но я думаю, что пока мы думаем только об одной возможности. Я думаю, так и должно остаться. Нельзя готовиться к победе, готовясь к поражению. Мы должны приложить все усилия, чтобы Украина победила. Когда я говорю «приложить все усилия», я имею в виду, что мы можем сделать относительно мало, чтобы помочь Украине материально.

Мы даем пропорционально больше, чем другие страны, но это все равно не так много, как могут дать Германия или Франция. Но что мы можем сделать, и что интенсивно делают все три страны Балтии и Польша, так это всегда быть голосом Украины в любой международной организации, межгосударственном альянсе или двусторонних отношениях.

Мы действительно на стороне Украины, объясняем, стыдим, пытаемся убедить. Надо сказать, что после начала войны то, что сделали страны Балтии и Польша для того, чтобы европейские страны приняли решение об активной помощи Украине, является очень большим нашим достижением, что мы, конечно, делали не просто ради самопожертвования.

Я думаю, все понимают, что сейчас на Украине решается наше будущее и во многом то, какой будет Европа – насколько потеря Украины может стать большой угрозой для Европы. Мне бы хотелось, чтобы европейцы это поняли не только на словах, но и глубоко и обстоятельно, но их политики слишком мало об этом говорят. В Латвии, конечно, тоже нельзя постоянно усиливать это чувство опасности, это непродуктивно», - заявила она.